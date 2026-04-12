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करनाल में बैसाखी मिलन समारोह में गूंजा किसानों का दर्द, दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर किया तीखा हमला

करनाल में आयोजित बैसाखी मिलन समारोह में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फसल खरीद में होने वाली परेशानी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला.

Baisakhi Milan Samaroh
करनाल में बैसाखी मिलन समारोह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 7:37 PM IST

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करनाल: बैसाखी पर्व के अवसर पर करनाल में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित अन्नदाता बैसाखी मिलन समारोह केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि किसानों की पीड़ा और समस्याओं की बुलंद आवाज बन गया. जहां एक ओर रंगारंग कार्यक्रमों ने माहौल को उत्सवमय बनाया, वहीं दूसरी ओर किसानों के मुद्दों ने मंच से सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया.

Baisakhi Milan Samaroh
बैसाखी मिलन समारोह में गूंजा किसानों का दर्द (Etv Bharat)

संस्कृति के रंग, भाईचारे का संदेश: कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की जीवंत झलक पेश की. गीत-संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संदेश दिया गया. आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा मजबूत करना और अन्नदाता के योगदान को सम्मान देना रहा.

दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर किया तीखा हमला (Etv Bharat)

दीपेंद्र हुड्डा का सीधा वार: समारोह में पहुंचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि "प्रदेश में गेहूं की खरीद प्रक्रिया किसानों के लिए सिरदर्द बन चुकी है. जटिल नियमों और प्रक्रियाओं के कारण किसान अपनी फसल बेचने में परेशान हो रहे हैं."

MSP, मुआवजा और नमी पर सरकार घिरी: हुड्डा ने आरोप लगाया कि "न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी खरीद हो रही है, न ही फसल खराबे का उचित मुआवजा दिया जा रहा है. साथ ही नमी की शर्तें किसानों के लिए बड़ी बाधा बनी हुई हैं." उन्होंने स्पष्ट कहा कि "सरकार को खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि किसानों को बिना बाधा फसल बेचने और तुरंत भुगतान मिलने की व्यवस्था हो सके."

आशा भोसले के निधन पर जताया शोक: इस दौरान आशा भोसले के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया. हुड्डा ने उन्हें देश की महान गायिकाओं में से एक बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

सियासी बयानबाजी पर पलटवार: करनाल विधायक द्वारा विपक्ष पर मंडियों में 'टूरिज्म' के लिए जाने के बयान पर हुड्डा ने करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि "विपक्ष मंडियों में किसानों की समस्याएं सुनने जाता है, जबकि सत्ता पक्ष को अपने इरादों पर खुद जवाब देना चाहिए."

बारिश पर बयान से बढ़ा विवाद: कृषि मंत्री के उस बयान पर भी उन्होंने नाराजगी जताई, जिसमें बारिश को गेहूं के लिए फायदेमंद बताया गया था. हुड्डा ने कहा कि "बारिश से खड़ी फसल को भारी नुकसान हो रहा है और इसे फायदा बताना किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. उन्होंने मांग की कि "प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और नमी की शर्तों को खत्म किया जाए."

खाली रही दिग्गजों की कुर्सियां: कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई गई थी, जिनमें राज बब्बर और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जैसे नाम शामिल थे. हालांकि, अंततः मंच पर केवल दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी ही देखने को मिली.

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