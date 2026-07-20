गुरनाम सिंह चढूनी की गिरफ्तारी के बाद भड़के किसान, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू टोल प्लाजा को किया जाम
BKU चढूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढूनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा जाम कर दिया.
Published : July 20, 2026 at 5:30 PM IST
अंबालाः भारतीय किसान यूनियन (चढूनी ग्रुप) ने अंबाला के शम्भू टोल प्लाजा को जाम कर दिया है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी को हिरासत में लिए जाने से किसान काफी खफा हैं. इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी को हिरासत में लिया गया.
पंजाब से भी शम्भू टोल पर पहुंच रहे हैं किसानः चढूनी ग्रुप ने कल यानी मंगलवार को दिल्ली किसान घाट जाने का बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई सामने आई. किसानों का यह भी कहना है कि वे सरकार की अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में किसानों ने आज अचानक शम्भू टोल प्लाजा पर डेरा डाल दिया और ट्रैफिक पूरी तरह ठप कर दिया. फिलहाल शम्भू टोल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. किसान अपनी मांगों और गुरनाम सिंह चढूनी की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं पंजाब से भी किसान शम्भू टोल पर पहुचना शुरू हो गए हैं.
स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है पुलिसः अंबाला के शम्भू टोल प्लाजा पर किसानों के प्रदर्शन और जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अंबाला के डीएसपी जगबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि "पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं. डीएसपी जगबीर सिंह ने बताया कि अमृतसर से दिल्ली जाने वाले मार्ग के एक तरफ के हिस्से को किसानों से बातचीत कर खाली करवा लिया गया है. वहीं, दूसरे तरफ के मार्ग को भी जल्द ही किसानों से खाली करवा लिया जाएगा ताकि आवाजाही सामान्य हो सके."