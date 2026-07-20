ETV Bharat / state

गुरनाम सिंह चढूनी की गिरफ्तारी के बाद भड़के किसान, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू टोल प्लाजा को किया जाम

अंबालाः भारतीय किसान यूनियन (चढूनी ग्रुप) ने अंबाला के शम्भू टोल प्लाजा को जाम कर दिया है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी को हिरासत में लिए जाने से किसान काफी खफा हैं. इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी को हिरासत में लिया गया.

पंजाब से भी शम्भू टोल पर पहुंच रहे हैं किसानः चढूनी ग्रुप ने कल यानी मंगलवार को दिल्ली किसान घाट जाने का बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई सामने आई. ​किसानों का यह भी कहना है कि वे सरकार की अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में किसानों ने आज अचानक शम्भू टोल प्लाजा पर डेरा डाल दिया और ट्रैफिक पूरी तरह ठप कर दिया. फिलहाल शम्भू टोल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. किसान अपनी मांगों और गुरनाम सिंह चढूनी की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं पंजाब से भी किसान शम्भू टोल पर पहुचना शुरू हो गए हैं.