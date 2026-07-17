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रोपनी नहीं, बिचड़ा बचाने की जंग, सूखे की मार झेल रहे बक्सर के किसानों का छलका दर्द

बक्सर में पानी को तरस रही महदह-सिकरौल नहर, किसान बोले- "बक्सर अब खेती नहीं, नेताओं के वादों का चरागाह बन गया है." पढ़ें खबर-

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बक्सर में सुखाड़ से किसान परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 2:01 PM IST

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बक्सर: बिहार का बक्सर जिला सूखे की चपेट में बुरी तरह फंस गया है. उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर बसा यह क्षेत्र कभी धान का कटोरा कहलाता था, लेकिन इस खरीफ मौसम में पानी की कमी ने किसानों की उम्मीदों को चूर कर दिया है. खेतों में दरारें पड़ गई हैं, धान के बिचड़े सूख रहे हैं और अन्नदाता प्यास से तड़प रहे हैं.

महज 6 प्रतिशत रोपनी, लक्ष्य से बहुत दूर: जिले के 11 प्रखंडों में करीब 2 लाख 22 हजार पंजीकृत किसान हैं. इस वर्ष 1 लाख 7 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य था. रोहिणी नक्षत्र में बिचड़ा तैयार करने वाले किसानों को आर्द्रा नक्षत्र में बारिश और नहरों के पानी की उम्मीद थी, लेकिन न तो आसमान मेहरबान हुआ और न ही सिंचाई व्यवस्था. परिणामस्वरूप अब तक जिले में महज 6 प्रतिशत धान की रोपनी हो सकी है.

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सिंचाई व्यवस्था की बदहाली (ETV Bharat)

25-30 दिनों में रोपनी जरूरी: लालगंज कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में तैयार बिचड़ों की रोपाई 25-30 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. देवकरण सिंह के अनुसार समय पर रोपाई न होने से फसल प्रभावित होगी. कई जगहों पर बिचड़े खेतों में ही सूखने लगे हैं और किसान अब रोपनी के बजाय बिचड़ा बचाने की जंग लड़ रहे हैं.

"धान की तैयार की गई नर्सरी का 25-30 दिन के अंदर खेतो में रोपाई कर देना उत्तम माना जाता है लेकिन कई जगह बिचड़े खेत में ही सूखने लगे हैं."-डॉ. देवकरण सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक

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11 प्रखंडों में करीब 2 लाख 22 हजार पंजीकृत किसान (ETV Bharat)

किसानों का फूटा गुस्सा: जगदीशपुर पंचायत के कुल्हड़िया गांव के 60 वर्षीय किसान डॉ. सुरेश यादव कहते हैं, “इस बार प्रकृति के साथ अधिकारियों ने भी किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है.” वहीं 75 वर्षीय लालबिहारी गोंड़ ने बताया कि चुनाव के दौरान नेता खेतों तक सुविधा पहुंचाने के वादे करते हैं, लेकिन आज 14 बीघा जमीन लेने के बावजूद एक कट्ठा में भी रोपनी नहीं हो पाई.

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बारिश नहीं होने से नहर प्रणाली पर असर (ETV Bharat)

"इस बार तो प्राकृत के साथ अधिकारियों ने भी किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है. किसान रोज जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा."-डॉ. सुरेश यादव, किसान

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सिंचाई के लिए परेशान किसान (ETV Bharat)

महदह-सिकरौल नहर खुद प्यासी?: बरसात के मौसम में लबालब रहने वाली महदह-सिकरौल नहर इस बार खुद पानी के लिए तरस रही है. महदह पंचायत के मुखिया सुशील यादव कहते हैं, “जब नहर अपनी प्यास नहीं बुझा पा रही तो किसानों के खेतों की प्यास कैसे बुझाएगी? पूरी सरकारी व्यवस्था के सीने में दरार पड़ चुकी है.”

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धान की रोपनी महज 6 प्रतिशत (ETV Bharat)

अधिकारियों के दावे vs जमीनी हकीकत: जिला कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का दावा है कि 8 प्रतिशत रोपनी हो चुकी है और नहरों से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जा रहा है. लेकिन महदह-सिकरौल नहर सूखी पड़ी है, खेतों में दरारें हैं और किसान पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं. कागजों में सिंचाई पूरी हो जाती है, पर खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है.

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जिला कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार (ETV Bharat)

चुनाव में अन्नदाता, चुनाव बाद लावारिस: लोकसभा-विधानसभा चुनावों में हर दल किसानों को अन्नदाता बताकर वादे करता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनकी समस्याएं प्राथमिकता से गायब हो जाती हैं. सांसद और विधायक राजनीतिक व्यस्तताओं में व्यस्त हैं. किसान पूछ रहे हैं कि क्या फसल पूरी तरह सूखने के बाद ही उनकी याद आएगी?

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धान रोपनी में हो रही देरी (ETV Bharat)

किसान सरकारी मेहरबानी के मोहताज: सिंचाई व्यवस्था की बदहाली ने कई किसानों को खेती छोड़ मजदूरी की राह पर धकेल दिया है. बक्सर की मौजूदा तस्वीर चिंताजनक है. एक तरफ सूखते खेत और निराश किसान, दूसरी तरफ एसी कमरों में सफलता के दावे और फाइलों में बहता पानी. किसानों की उम्मीद है कि अब सरकार तुरंत संज्ञान ले और सूखे से जूझ रहे अन्नदाताओं को राहत पहुंचाए.

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