नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन, कहा- मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा धरना

किसान नेता ने कहा कि प्राधिकरण ने वर्षों से हमारे धैर्य की परीक्षा ली है, लेकिन अब निर्णय करने का समय आ गया है.

किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन
किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 3:57 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में किसानों ने सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर महापंचायत का आयोजन किया. किसानों ने प्राधिकरण पर उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया.

किसानों के प्रदर्शन की घोषणा के बाद सेक्टर- 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों के लिए ट्रैफिक एडवाजरी जारी कर वाहनों को रोका गया और वैकल्पिक मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया. प्राधिकरण कार्यालय के प्रवेश द्वार को भी सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अंदर न जा सके. हालांकि दोपहर होते ही भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में किसान जत्थों में नारे लगाते पहुंच गए और धरना शुरू कर महापंचायत आयोजन किया.

अशोक चौहान, किसान नेता (ETV Bharat)

महापंचायत के दौरान किसान नेताओं ने प्राधिकरण के अधिकारियों और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान किसान नेता अशोक चौहान ने कहा कि कहा कि हमारी मुख्य मांग बढ़ी हुई मुआवजा दर, 10% आबादी प्लॉट, किसान के परिवार को रोजगार, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, गांवों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सीवर, पानी, सड़क और बिजली की व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएं. किसान नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्राधिकरण ने वर्षों से हमारे धैर्य की परीक्षा ली है. अब यह निर्णायक समय है. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.

