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हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर के किसानों के साथ छल, लोकार्पण के 60 माह बाद भी अधूरी है अरबों की अर्जुन सहायक परियोजना

पीएम मोदी के लोकार्पण के पांच साल बाद भी अधूरी अर्जुन सहायक परियोजना. ( ईटीवी भारत )

मौके पर कहीं भी खुदाई का कार्य नहीं चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यही स्थिति बनी हुई है.

गुसियारी माइनर में भी सफाई के अभाव में बिलायती बबूल और झाड़ियां उगी मिलीं. कई स्थानों पर नहर का तल सूखा पड़ा मिला. मुख्य नहर की पटरी पर कपसा से जिगनौड़ा की ओर लंबी दूरी तक मिट्टी के ढेर पड़े मिले.

ईटीवी भारत की टीम कपसा से जिगनौड़ा तक मुख्य नहर और इचौली तथा गुसियारी माइनरों तक पहुंची. मौके पर इचौली द्वितीय माइनर कई स्थानों पर अधूरी मिली. कहीं खुदाई अधूरी दिखाई दी, तो कहीं लंबे समय से पानी नहीं आने के कारण झाड़ियां उग चुकी थीं.

लोकार्पण के पांच साल बाद भी अधूरी अर्जुन सहायक परियोजना. (ईटीवी भारत)

इसी मुख्य नहर से 10 माइनर निकाली गई हैं, जिनके माध्यम से नायकपुरवा, इचौली, गुसियारी, अढ़ाईपुरवा, कपसा, टिकरी बुजुर्ग, घटघना, चांदीकला, चांदी खुर्द, भुलसी, खंगारन, बैजेमऊ, सिसोलर, परेहटा, किसवाही, बुढ़ई, भंभई और टोलामाफ सहित क्षेत्र के गांवों की लगभग 12,201 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलनी है.

महोबा जनपद से होते हुए अर्जुन सहायक परियोजना की मुख्य नहर हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में प्रवेश करती है. जिले में करीब 53.4 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर बनाई गई है. इसके संचालन के लिए तीन डिवीजन बनाए गए हैं.

पांच साल बाद भी अधूरी अर्जुन सहायक परियोजना. (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत की टीम ने मौदहा क्षेत्र में परियोजना के तहत बनी मुख्य नहर और माइनरों की जमीनी पड़ताल की. पड़ताल में कई ऐसे तथ्य सामने आए, जो विभागीय दावों और मौके की स्थिति के बीच अंतर की ओर इशारा करते हैं.

दावा किया गया था कि परियोजना से 59,485 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी और लाखों किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन लोकार्पण के करीब पांच वर्ष बाद भी हमीरपुर जिले में परियोजना का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया है.

पीएम नरेंद्र मोदी के लोकार्पण के पांच साल बाद भी अधूरी अर्जुन सहायक परियोजना. (ईटीवी भारत)

उद्देश्य था कि धसान नदी के अतिरिक्त वर्षा जल को संरक्षित कर महोबा, बांदा, हमीरपुर और ललितपुर के किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए. लगभग 2,593 करोड़ रुपये की इस परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को लोकार्पण किया था.

हमीरपुर: बुंदेलखंड दशकों से सूखा, अनियमित बारिश और सिंचाई संकट की मार झेल रहा है. यहां का किसान हर साल मॉनसून पर निर्भर होकर खेती करता है. कई बार बारिश कम होने पर फसलें सूख जाती हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इसी संकट से राहत दिलाने के लिए वर्ष 2009 में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी.

पीएम मोदी के लोकार्पण के पांच साल बाद भी अधूरी अर्जुन सहायक परियोजना. (ईटीवी भारत)

किसानों का दावा- परीक्षण के अलावा खेतों तक नहीं पहुंचा पानी

स्थानीय किसानों का कहना है कि मुख्य नहर में कभी-कभी परीक्षण के लिए पानी छोड़ा गया, लेकिन माइनरों के माध्यम से खेतों तक नियमित सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा.

इचौली निवासी किसान छोटे यादव ने बताया, "पांच साल से केवल नहर का निर्माण ही देखते आ रहे हैं. खेतों तक आज तक पानी नहीं आया. जब भी पूछो तो कहते हैं कि टेस्टिंग के लिए पानी छोड़ा गया था."

किसानों की पीड़ा शेयर करते रोहित. (ईटीवी भारत)

स्थानीय निवासी रोहित ने कहा, "जब मुख्य नहर में ही नियमित पानी नहीं आता तो माइनरों में कैसे आएगा. कई जगह अब भी झाड़ियां उगी हैं और सफाई नहीं हुई है. किसान अब भी बारिश के भरोसे खेती कर रहे हैं."

किसान सतीष यादव ने बताया, "इचौली द्वितीय माइनर में अब भी कई स्थानों पर काम अधूरा है. मुख्य नहर के किनारे भी कई जगह झाड़ियां हैं. अगर माइनर पूरी तरह तैयार होतीं तो किसानों को अब तक फायदा मिलना शुरू हो जाता."

किसानों का दर्द बताते संतोष यादव. (ईटीवी भारत)

मुख्य नहर पर मिट्टी के ढेर को लेकर विभाग का ज़वाब

ईटीवी भारत ने जब नहर खंड के जूनियर इंजीनियर अवधेश कुमार से मुख्य नहर की पटरी पर पड़े मिट्टी के ढेर और निर्माण कार्य के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में कहीं खुदाई का कार्य नहीं चल रहा है.

उन्होंने कहा कि मुख्य नहर की पटरी पर जो मिट्टी डाली गई है, वह नहर के सेक्शन को सुरक्षित रखने और कटान रोकने के लिए डाली गई है. उनके अनुसार नहर की पटरी पर कल्टीवेटर चलाकर सफाई भी कराई गई है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी सफाई कराई जाएगी.

अधिशासी अभियंता बोले- 10 में से तीन माइनर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित

अर्जुन सहायक परियोजना के अधिशासी अभियंता एस.के. सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि हमीरपुर जिले में कुल 10 माइनर हैं. इनमें अधिकत का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन तीन माइनरों में किसानों द्वारा भूमि उपलब्ध न कराने, कुछ स्थानों पर न्यायालय में मामले लंबित होने तथा छोटे-छोटे पैच शेष रहने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका है.

उन्होंने बताया कि किसानों को शासन द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है. भूमि उपलब्ध होते ही शेष निर्माण कार्य पूरा कर नहरों का संचालन शुरू कराया जाएगा.

एस.के. सिंह ने यह भी कहा कि इस बार नहरों में पानी छोड़ा जाएगा और किसानों को परियोजना का लाभ मिलेगा.

बुंदेलखंड के किसानों की उम्मीदें अब भी बाकी

बुंदेलखंड के किसानों के लिए सिंचाई केवल सुविधा नहीं, बल्कि उनकी आजीविका का आधार है. वर्षों से सूखा झेल रहे इस क्षेत्र में अर्जुन सहायक परियोजना को बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया था, लेकिन हमीरपुर में अभी भी कई स्थानों पर अधूरा निर्माण, माइनरों की स्थिति और किसानों के दावों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि परियोजना का पूरा लाभ आखिर किसानों तक कब पहुंचेगा.

अब किसानों की नजर विभाग के उस दावे पर टिकी है, जिसमें शेष कार्य जल्द पूरा कर नहरों का संचालन शुरू करने की बात कही जा रही है. यदि ऐसा होता है तो लंबे समय से बारिश पर निर्भर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ज़मीनी तस्वीर यह बताती है कि हमीरपुर में परियोजना का सपना अभी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है.