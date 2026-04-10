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40 साल से नहीं मिला मुआवजा, किसानों की सब्र का बांध टूटा, कर दिया विरोध प्रदर्शन

40 साल पहले धमधा ब्लॉक के इन दोनों गांवों से जलसंसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई नहर निकाली गई थी. जिसके कारण कई किसानों की भूमि भी अधिग्रहित की गई. धीरे-धीरे प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया गया. लेकिन 40 साल बीत जाने के बाद आज भी 17 किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है.

दुर्ग : दुर्ग भिलाई के धमधा ब्लॉक में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है. परसकोल-खैरझिटी गांव के किसानों का आरोप है कि बीते 40 साल से वे मुआवजे के लिए भटक रहे हैं. अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल सका है. किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया है. इस वजह से वे विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं.

किसान बंधु संगठन की मांग

किसान बंधु संगठन के संयोजक टेकराम चंदेल ने बताया कि लंबे समय से वे मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं.लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन से जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने और बकाया मुआवजा देने की मांग की है. नाराज़ किसान और महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

दुर्ग में किसान बंधु संगठन (ETV BHARAT)

लंबे समय से हम मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं.लेकिन हर बार हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है. अगर हमारी समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे- टेकराम चंदेल, संयोजक, किसान बंधु संगठन

क्या है जिला प्रशासन का पक्ष ?

दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि धमधा ब्लॉक के किसानों ने मुआवजे के लिए ज्ञापन सौंपा है. यह नहर की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़ा मामला है. किसानों को जमीन अधिग्रहण के 40 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला है.

दुर्ग में किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

हमने राज्य शासन से मुआवजे के लिए राशि की मांग की है. जैसे ही हमें राज्य शासन से राशि मिल जाएगी. किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी- प्रफुल्ल गुप्ता, तहसीलदार, दुर्ग

जिला प्रशासन सरकार से राशि मिलने के इंतजार की बात कह रहा है. किसान जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान कब तक निकालती है.