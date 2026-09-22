अनूपगढ़-घड़साना में पानी को लेकर किसान आर-पार के मूड में, प्रशासन से वार्ता बेनतीजा
किसानों ने कहा कि मांगी पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र रूप अख्तियार करेगा.
Published : September 22, 2026 at 9:13 PM IST
श्रीगंगानगर: सिंचाई पानी की मांग को लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) के प्रथम चरण में किसानों का आंदोलन अब दो अलग-अलग बैनरों तले तेज हो गया है. अनूपगढ़ में किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में एडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी है, जबकि घड़साना में खेत बचाओ संघर्ष समिति का धरना लगातार चल रहा है. जिला कलेक्टर और एसपी के साथ किसानों की लंबी वार्ता के बावजूद मांगों पर सहमति नहीं बन सकी. किसान नेता श्योपत मेघवाल ने चेतावनी दी है कि मांगों पर लिखित निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
मांगों पर अड़े किसान: सोमवार की देर रात दोनों एडीएम, स्थानीय एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ हुई लंबी वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद मंगलवार को हालात संभालने के लिए जिला कलेक्टर अमित यादव और पुलिस अधीक्षक हरी शंकर मौके पर पहुंचे. किसान नेता श्योपत मेघवाल और उनके साथी प्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष चार सूत्रीय मांग पत्र पर दो-टूक बात रखी. नहरों को चार में से दो समूह में चलाने का लिखित आदेश जारी करने की मांग की. दूसरी प्रमुख मांग सावनी (खरीफ) फसल की बर्बादी के लिए सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने अथवा उनका स्थानांतरण करने की रही.
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'फसल खराबे के रिपोर्ट भेजेंगे सरकार को': वार्ता के बाद जिला कलेक्टर अमित यादव ने मीडिया से बाचतीत में बताया कि घड़साना में पिछले 13 दिनों से चल रहे धरने और अनूपगढ़ में एडीएम दफ्तर के बाहर किसानों के महापड़ाव को ध्यान में रखते हुए किसान संगठनों से विस्तार से बिंदुवार चर्चा की गई है. किसानों द्वारा रखी गई मांगों में से फसल खराबे और क्रॉप कटिंग का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है. इसकी रिपोर्ट तुरंत राज्य स्तर पर भेजी जा रही है ताकि किसानों को राहत मिल सके. बीबीएमबी की बैठक के बाद जल परामर्शदात्री समिति, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, के स्तर पर निर्णय लिया जाता है. जैसे ही जल आवंटन की स्थिति स्पष्ट होगी, इस समिति की बैठक शीघ्र आहूत की जाएगी.
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'किसानों को अपील का अधिकार': मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी को हटाने और उन्हें जल परामर्शदात्री समिति से बाहर रखने की किसानों की मांग पर जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. लिहाजा किसानों की भावनाओं और इस बिंदु की विस्तृत रिपोर्ट आज ही उच्च स्तर (राज्य सरकार) को प्रेषित की जा रही है. बीमा क्लेम में सर्वे की विसंगतियों पर उन्होंने कहा कि कंपनी, राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें नियमानुसार काम करती हैं और किसी भी किसान को आपत्ति होने पर समीक्षा कमेटी में अपील का पूरा अधिकार है. इसके अलावा किसानों ने पानी की कमी के चलते सूख चुकी फसलों का प्रारंभिक आकलन कर तुरंत उचित मुआवजा व फसल बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित करने और अनूपगढ़ शाखा प्रणाली के स्थाई समाधान की मांग पुरजोर तरीके से उठाई. जिला कलक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा.
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'मांगें नहीं मानी, तो उग्र होगा आंदोलन': दूसरी ओर, किसान नेता श्योपत मेघवाल ने कहा कि सिंचाई विभाग के शीर्ष अधिकारी की हठधर्मिता और गलत रेगुलेशन की वजह से प्रथम चरण के हजारों किसानों की खून-पसीने से सींची सावनी फसलें बर्बाद हो गईं. मेघवाल ने कहा कि ऐतिहासिक अजमेर जेल समझौते के तहत प्रथम चरण के लिए 58 फीसदी पानी आरक्षित है, लेकिन विभाग किसानों के हिस्से का पानी छीनकर मनमानी कर रहा है और बांधों के पानी के झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने मांगें ऊपर भेजने का आश्वासन दिया है. राज्य सरकार ने यदि समय रहते किसानों के हक में लिखित रेगुलेशन और जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र रूप अख्तियार करेगा. उन्होंने कहा कि किसान 2004 के ऐतिहासिक घड़साना-रावला किसान आंदोलन और 2021 के लंबे चक्का जाम के संघर्ष को दोहराने से पीछे नहीं हटेंगे. आने वाले दिनों में पूरे प्रथम चरण क्षेत्र में प्रशासन ठप्प कर दिया जाएगा. वार्ता विफल होने के तुरंत बाद पड़ाव स्थल पर जुटे किसानों ने बैठक की. जिसमें पूरे प्रथम चरण के क्षेत्र को आंदोलन को एक साथ विस्तार देने और बड़े स्तर पर जाम लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है.