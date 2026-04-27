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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कमाल, पॉलीहाउस में मिश्रित खेती, थोड़ी सी जमीन में बंपर कमाई

लातेहारः यदि सरकारी योजनाओं को सही रूप में धरातल पर उतारा जाए तो योजनाएं भाग्य बदलने वाली साबित हो सकती हैं. लातेहार में इस बात का उदाहरण सदर प्रखंड के कुलगड़ा गांव में देखा जा सकता है. यहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के लाभुक किसान श्रीकांत प्रसाद भगत पॉलीहाउस में मिश्रित खेती कर बंपर कमाई कर रहे हैं.

दरअसल, लातेहार जिले के सात पंचायत में भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के तहत किसानों को अत्याधुनिक कृषि से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं. इस योजना के तहत किसानों को नई-नई तकनीक से विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

पॉलीहाउस में मिश्रित खेती पर जानकारी देते किसान (Etv Bharat)

पॉलीहाउस में खेती काफी सफल रही

अलग-अलग गांव में जलछाजन समिति का गठन कर प्रगतिशील किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है. इसी कड़ी में लातेहार सदर प्रखंड के कुलगड़ा गांव के श्रीकांत प्रसाद भगत को पॉलीहाउस में मिश्रित खेती करने की जानकारी दी गई. श्रीकांत भगत ने अपनी थोड़ी सी जमीन में एक पॉलीहाउस का निर्माण किया और उसमें मिश्रित खेती आरंभ की. यह खेती काफी सफल रही.

पॉलीहाउस में वर्तमान समय में वो स्ट्रॉबेरी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, गेंदा फूल और खीरा समेत कई प्रकार की फसल उत्पादन कर रहे हैं. स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हें अब तक लगभग 30 हजार रुपए की कमाई भी हो चुकी है. इसके अलावा सब्जियों से भी 30 हजार से अधिक की कमाई हो गयी. अभी भी स्ट्रॉबेरी, सब्जियां और गेंदे के फूल प्रचूर मात्रा में लगे हुए हैं, जिससे काफी अच्छी आमदनी होने की संभावना है. किसान श्रीकांत भगत ने बताया कि पॉलीहाउस में वह विभिन्न प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी हो रही है.

पॉलीहाउस में खेती करने से फसल बर्बाद नहीं होता