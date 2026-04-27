ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कमाल, पॉलीहाउस में मिश्रित खेती, थोड़ी सी जमीन में बंपर कमाई

लातेहार के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का काफी लाभ मिल रहा है. यहां के किसान खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं.

FARMING IN POLYHOUSES
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः यदि सरकारी योजनाओं को सही रूप में धरातल पर उतारा जाए तो योजनाएं भाग्य बदलने वाली साबित हो सकती हैं. लातेहार में इस बात का उदाहरण सदर प्रखंड के कुलगड़ा गांव में देखा जा सकता है. यहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के लाभुक किसान श्रीकांत प्रसाद भगत पॉलीहाउस में मिश्रित खेती कर बंपर कमाई कर रहे हैं.

दरअसल, लातेहार जिले के सात पंचायत में भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के तहत किसानों को अत्याधुनिक कृषि से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं. इस योजना के तहत किसानों को नई-नई तकनीक से विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

पॉलीहाउस में मिश्रित खेती पर जानकारी देते किसान (Etv Bharat)

पॉलीहाउस में खेती काफी सफल रही

अलग-अलग गांव में जलछाजन समिति का गठन कर प्रगतिशील किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है. इसी कड़ी में लातेहार सदर प्रखंड के कुलगड़ा गांव के श्रीकांत प्रसाद भगत को पॉलीहाउस में मिश्रित खेती करने की जानकारी दी गई. श्रीकांत भगत ने अपनी थोड़ी सी जमीन में एक पॉलीहाउस का निर्माण किया और उसमें मिश्रित खेती आरंभ की. यह खेती काफी सफल रही.

पॉलीहाउस में वर्तमान समय में वो स्ट्रॉबेरी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, गेंदा फूल और खीरा समेत कई प्रकार की फसल उत्पादन कर रहे हैं. स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हें अब तक लगभग 30 हजार रुपए की कमाई भी हो चुकी है. इसके अलावा सब्जियों से भी 30 हजार से अधिक की कमाई हो गयी. अभी भी स्ट्रॉबेरी, सब्जियां और गेंदे के फूल प्रचूर मात्रा में लगे हुए हैं, जिससे काफी अच्छी आमदनी होने की संभावना है. किसान श्रीकांत भगत ने बताया कि पॉलीहाउस में वह विभिन्न प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी हो रही है.

पॉलीहाउस में खेती करने से फसल बर्बाद नहीं होता

किसान श्रीकांत भगत बताते हैं कि पॉलीहाउस में खेती करने से उन्हें काफी लाभ हुआ है. उन्होंने बताया कि भूमि संरक्षण विभाग से उन्हें इसकी जानकारी मिली थी. विभाग से कई प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई. जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी हो रही है. उन्होंने बताया कि पॉलीहाउस में खेती करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें फसल खराब होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती. पॉलीहाउस के अंदर फसलों के रहने से न तो उसमें कीड़े लगते हैं और न ही उसमें बारिश, ओलावृष्टि, तेज धूप आदि का असर होता है. अपनी फसलों को भी वे जैविक खाद ही देते हैं.

किसानों को उन्नत कृषि से जोड़ा जा रहा

इधर, इस संबंध में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि लातेहार जिले के सात पंचायत (ग्राम पंचायत) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही उन्हें उन्नत कृषि से जोड़ा भी जा रहा है. उन्होंने बताया कि श्रीकांत भगत तथा कुछ अन्य किसान काफी अच्छी खेती कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः

केला की खेती से मिली समृद्धि और सम्मान, आर्थिक चिंता से भी मिली मुक्ति

स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए बन सकती है आमदनी का साधन, लेकिन सरकारी संसाधन आमदनी बढ़ाने के लिए नाकाफी

ड्रिप इरिगेशन से झारखंड की महिला किसान बन रहीं हैं आत्मनिर्भर

TAGGED:

लातेहार में पॉलीहाउस में खेती
MIXED FARMING
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
POLYHOUSE FARMING IN LATEHAR
FARMING IN POLYHOUSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.