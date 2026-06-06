MSP पर गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग, श्रीगंगानगर में किसानों का ट्रैक्टरों से कलेक्ट्रेट कूच
ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो माहौल गरमा गया. ट्रेनी आईपीएस एवं प्रशासन की दखल से हुई शांति.
Published : June 6, 2026 at 5:13 PM IST
श्रीगंगानगर: राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद का कोटा और खरीद अवधि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को किसानों ने प्रदर्शन किया. संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले जिलेभर से जुटे किसान सुबह 11 बजे यहां गुरुद्वारा सिंहसभा में एकत्र हुए. यहां सभा में किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया. इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया. इससे माहौल कुछ देर गरमा गया.
किसान नेता अमर सिंह बिश्नोई और सतवीर सिंह मोहनपुरिया ने चेताया कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा. अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत हो सकती है. किसानों का आरोप है कि उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए.
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बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े: इससे पहले प्रशासन अलर्ट था. उसने शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की. किसानों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर लगाए बैरिकेड्स तोड़ दिए और आगे बढ़ने लगे. इसी दौरान ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र भारती ट्रैक्टर के सामने खड़े हो गए. इसके बाद किसानों का काफिला वहीं रुक गया. मौके पर कुछ देर माहौल गरमाया रहा, लेकिन अधिकारियों की समझाइश से शांति हो गई.
एडीएम के साथ बातचीत: इसके बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल एडीएम से बातचीत को तैयार हुआ. दोपहर में कलेक्ट्रेट में किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई. किसानों की मुख्य मांग है कि MSP पर गेहूं खरीद की अंतिम तिथि 31 मई तक थी, जिसे अब आगे बढ़ाए. गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाया जाए ताकि शेष किसानों का गेहूं भी खरीदा जा सके. किसान नेताओं का कहना है कि इस बार क्षेत्र में गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार निर्धारित खरीद लक्ष्य लगभग 6 लाख मीट्रिक टन है. इससे बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए. अनुमान के अनुसार करीब 40 प्रतिशत किसान अभी भी सरकारी खरीद से वंचित हैं.
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पहले भी जता चुके विरोध: इससे पहले भी MSP खरीद को लेकर किसानों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया. 25 मई को कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से गेहूं खाली कर प्रदर्शन किया गया था. इसी तरह सादुलशहर, अनूपगढ़ और पदमपुर क्षेत्रों में भी एसडीएम कार्यालयों के बाहर विरोध दर्ज कराया जा चुका है.
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