कस्टोडियन जमीन विवाद : 22वें दिन भी महापड़ाव जारी, सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर जताया विरोध

इससे पहले सैकड़ों किसानों ने शहर में बाइक रैली निकालकर विरोध जताया. यह रैली रहमान गेट से रवाना होकर शहर के बीच से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जिसमें डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी, किसान नेता भागीरथ यादव के साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस, आरएलपी और माकपा के सैकड़ों कार्यकर्ता साथ चल रहे थे. वहीं, कई किसान बाइक पर सवार होकर भी चल रहे थे. किसानों के हाथों में तिरंगे झंडे थे और वे सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. यह रैली जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव स्थल पर पहुंचने के पश्चात आमसभा में परिवर्तित हो गई.

कुचामनसिटी: डीडवाना जिले में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने और उन्हें सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित करने के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को 22वें दिन भी जारी रहा. इस दौरान किसानों ने सोमवार को रक्तदान कर अनूठे तरीके से विरोध जताया. इस मौके पर महापड़ाव स्थल पर ही रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी.

इस मौके पर पूर्व विधायक चेतन डूडी ने कहा कि हमारी स्पष्ट मांग है कि जो किसान जिस जमीन पर खेती कर रहा है, उसे उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाए, लेकिन यह सरकार किसान, गरीब ओर आमजन विरोधी है. इसलिए इतने दिनों से चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है. इस आंदोलन के आगे भी सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की वाजिब मांगों को मानना पड़ेगा.

जबकि किसान सभा के नेता भागीरथ यादव ने कहा कि इस आंदोलन में किसानों के समर्थन में जनता उमड़ चुकी है. इस आंदोलन को पूरे प्रदेश से समर्थन मिल रहा है, जिससे भजनलाल सरकार दबाव में आ गई है. दूसरी और न्यायालय ने भी इन जमीनों पर स्टे ऑर्डर जारी किए है, जो किसानों की एक बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि आज रक्तदान शिविर के माध्यम से सरकार को यह संदेश दिया है कि जो किसान अपने खून पसीने से अनाज पैदा कर सकता है, वह लोगों की भलाई के लिए अपने रक्त का भी दान कर सकता है. सरकार अगर किसानों के खून की प्यासी है, तो किसान लोगों की जान बचाने के लिए अपने खून का दान करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि यह जमीन सदियों से किसानों की रही है और इसे किसी भी हाल में सरकार को छीनने नहीं देंगे. हाकम अली ने बताया कि रक्तदान शिविर में 263 यूनिट रक्त संग्रह किया गया.