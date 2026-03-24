कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, इन मुद्दों पर खोला मोर्चा
सोमवार को कुरुक्षेत्र के पिपली में किसानों की महापंचायत हुई. मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी.
Published : March 24, 2026 at 7:44 AM IST
कुरुक्षेत्र: सोमवार को पिपली अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत हुई. इस महापंचायत हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए. दूसरे राज्यों से भी किसान महापंचायत में आए हुए थे. पैर में फैक्चर की वजह से किसान नेता गुरनाम चढूनी रैली में नहीं पहुंचे.
कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत: भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप ने कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में किसान मजदूर जन क्रांति रैली का आयोजन किया था. किसान नेता कर्मजीत सिंह मथाना ने कहा कि ये रैली भारत अमेरिका ट्रेड, कर्जा माफी, मुआवजे सहित कई मांगों को लेकर की है. यहां पर हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल, राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसान पहुंच कर अपना विरोध जाता रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो किसान सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे.
सरकार को आंदोलन की चेतावनी: उत्तर प्रदेश से बरेली में शामिल होने के लिए आए हुए युवा किसान नेता योगेश ने कहा कि "सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, यूएस डील से भारत के किसानों को भारी नुकसान पहुंचने वाला है. जब अमेरिका से आया सस्ता सामना भारत में मिलेगा, तो भारत के किसान को अपनी फसल बेचना मुश्किल हो जाएगा. आज किसान इकट्ठा हुए हैं. अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, तो किसान बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे."
किसान नेता गुरनाम चढूनी नहीं हो पाए शामिल: हाल ही में चढूनी व्यास नदी में स्नान करने के लिए गए थे. जिसके चलते वहां पर उसका पैर फिसलने से पैर में फैक्चर हो गया और इसकी वजह से वो रैली में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपना संदेश किसान साथियों तक पहुंचाया.
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