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गाजियाबाद में किसानों की महापंचायत: वेव सिटी भूमि प्रकरण पर राकेश टिकैत ने भरी हुंकार

महापंचायत में उमड़े किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि बिल्डरों व सरकारों की यह एक सोची-समझी नीति बन चुकी है कि किसानों को कानूनी दांव-पेच में उलझाकर रखा जाए, जिससे वे थक जाएं. उन्होंने कहा कि वेव सिटी व लोनी क्षेत्र में यही खेल खेला जा रहा है. किसानों की जमीनों का अधिग्रहण धड़ल्ले से हो रहा है. सड़कें व आलीशान सोसायटी बन रही हैं, लेकिन जिस मूल किसान की वह जमीन है, उसे उसका उचित मुआवजा व हक नहीं दिया जा रहा है. यदि किसान अब संघर्ष नहीं करेगा तो उसके हाथ से पट्टे की जमीनें भी निकल जाएंगी. उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि अब बातचीत सिर्फ अधिकार पर होगी और यदि प्रशासन ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

नई दिल्ली/ गाजियाबाद: वेव सिटी क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहण व मुआवजे से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर सोमवार को सीबीआई अकादमी मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया. इस महापंचायत में गाजियाबाद, लोनी व बापू धाम सहित आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में किसान व संगठन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे. महापंचायत में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार, स्थानीय प्रशासन व बिल्डरों के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए.

महंगाई, पेपर लीक व एनजीटी के नियमों पर घेरा: राकेश टिकैत ने सिर्फ भूमि मामलों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि आम जनता से जुड़े कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है. राकेश टिकैत ने कहा कि डीजल व घरेलू एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इससे खेती की लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन फसलों के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं. एनजीटी के 10 साल पुरानी गाड़ी वाले कानून पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला करार दिया. देश में बढ़ती बेरोजगारी व हालिया पेपर लीक मामलों पर चिंता जताते हुए किसान नेता ने कहा कि यह युवाओं को रोजगार न देने की साजिश है. पढ़-लिखकर युवा नौकरी न मांगें, इसलिए ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं, जिससे उन्हें उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में महज 10-15 हजार रुपये की मजदूरी करने पर विवश होना पड़े.

गाजियाबाद में किसानों की महापंचायत (ETV Bharat)

व्यक्तिगत बयानों व सोशल मीडिया पर रुख: राजनीतिक गलियारों में चल रही बयानबाजी व सोशल मीडिया ट्रॉलिंग के सवाल पर टिकैत ने स्पष्ट किया कि किसी भी मंच पर दिया गया कोई भी विवादित बयान उस व्यक्ति का निजी विचार होता है इसके लिए पूरा मंच या अन्य लोग दोषी नहीं होते हैं. वहीं विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया कैंपेन पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने व नजर रखने की सलाह दी.

महापंचायत में उमड़े सैकड़ों किसानों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से पूरा क्षेत्र किसान एकता के नारों से गूंज उठा. भाकियू ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि वेव सिटी भूमि प्रकरण व मुआवजे की मांगों का समय रहते निस्तारण नहीं हुआ तो आगामी दिनों में आंदोलन की रूपरेखा और उग्र होगी.



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