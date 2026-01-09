अंबाला में किसानों की महापंचायत, अधिकारियों ने मांगा चार फरवरी तक वक्त
Farmers Mahapanchayat in Ambala: वीरवार को अंबाला के सपहेड़ा में किसानों की महापंचायत हुई. अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत हुई.
Published : January 9, 2026 at 9:01 AM IST
अंबाला: वीरवार को अंबाला के सपहेड़ा में किसानों की महापंचायत हुई. किसान नेता गुरनाम चढूनी भी इसमें शामिल हुए. हाईवे के रास्ते को लेकर किसान परेशान हैं. जिसके चलते वो प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मुद्दे पर वीरवार को किसानों और अधिकारियों को बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. अधिकारियों ने चार फरवरी तक वक्त मांगा है. अब चार फरवरी को बैठक कर किसान आगामी रणनीति तैयार करेंगे.
अंबाला में किसानों की महापंचायत: अंबाला शामली एक्सप्रेस वे पर सपहेड़ा में किसानों की महापंचायत हुई. इस एक्सप्रेस वे पर रास्ते को लेकर प्रशासन और किसानों में लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी मुद्दे पर किसानों और प्रशासन में लंबी वार्ता हुई. लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये मामला उनके लेवल से ऊपर है, तो उच्च अधिकारी ही इस पर कोई फैसला लेंगे. जिसके चलते कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया.
4 फरवरी को अगली बैठक: किसान नेता गुरनाम चढूनी ने बताया "अब इस मामले को लेकर 4 फरवरी को अगली बैठक होगी. किसानों को रास्ते के लिए दिक्कत आ रही है. हाईवे बनने से उनके खेतों का रास्ता नहीं बचा है, जो अंडर ब्रिज दिया जा रहा है. वहां से ट्रैक्टर गुजरना मुश्किल है. इसलिए किसानों के लिए ये समस्या बन गया है. अगला फैसला 4 फरवरी को दोबारा पंचायत कर लिया जाएगा."
