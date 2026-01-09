ETV Bharat / state

अंबाला में किसानों की महापंचायत, अधिकारियों ने मांगा चार फरवरी तक वक्त

अंबाला: वीरवार को अंबाला के सपहेड़ा में किसानों की महापंचायत हुई. किसान नेता गुरनाम चढूनी भी इसमें शामिल हुए. हाईवे के रास्ते को लेकर किसान परेशान हैं. जिसके चलते वो प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मुद्दे पर वीरवार को किसानों और अधिकारियों को बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. अधिकारियों ने चार फरवरी तक वक्त मांगा है. अब चार फरवरी को बैठक कर किसान आगामी रणनीति तैयार करेंगे.

अंबाला में किसानों की महापंचायत: अंबाला शामली एक्सप्रेस वे पर सपहेड़ा में किसानों की महापंचायत हुई. इस एक्सप्रेस वे पर रास्ते को लेकर प्रशासन और किसानों में लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी मुद्दे पर किसानों और प्रशासन में लंबी वार्ता हुई. लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये मामला उनके लेवल से ऊपर है, तो उच्च अधिकारी ही इस पर कोई फैसला लेंगे. जिसके चलते कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया.