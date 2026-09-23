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मिलेट्स महोत्सव में किसानों ने जाना श्री अन्न की खेती और प्रसंस्करण का तरीका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव में श्री अन्न के उत्पादन पर जोर. ( मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन. )

कानपुर: पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता किसानों, युवाओं, मातृशक्ति एवं गरीबों की प्रगति है. श्रीअन्न मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने से इसके निर्यात को भी बढ़ावा मिला है. भविष्य में मिलेट्स की मांग बढ़ने की संभावना है, इसलिए किसानों को इसके उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके. मंगलवार को ये बातें बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने कही. उन्होंने किसानों किसानों से अधिक से अधिक मिलेट्स फसलों का उत्पादन करने का आह्वान किया, ताकि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़े. दीक्षित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मिलेट्स महोत्सव में सांसद रमेश अवस्थी. (मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन.) शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि स्थित कैलाश भवन सभागार में हुए कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग की ओर से बीज, कृषि रक्षा एवं मृदा परीक्षण, उद्यान, एफपीओ, जैविक खेती सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए. इसमें कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने कृषि संबंधी जानकारी हासिल की. विशेषज्ञों ने किसानों को मोटे अनाज की खेती व प्रसंस्करण का तरीका भी बताया.