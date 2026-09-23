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मिलेट्स महोत्सव में किसानों ने जाना श्री अन्न की खेती और प्रसंस्करण का तरीका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव में श्री अन्न के उत्पादन पर जोर.

Millets Festival
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव में श्री अन्न के उत्पादन पर जोर. (मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 11:39 AM IST

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कानपुर: पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता किसानों, युवाओं, मातृशक्ति एवं गरीबों की प्रगति है. श्रीअन्न मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने से इसके निर्यात को भी बढ़ावा मिला है. भविष्य में मिलेट्स की मांग बढ़ने की संभावना है, इसलिए किसानों को इसके उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके.

मंगलवार को ये बातें बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने कही. उन्होंने किसानों किसानों से अधिक से अधिक मिलेट्स फसलों का उत्पादन करने का आह्वान किया, ताकि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़े. दीक्षित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

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मिलेट्स महोत्सव में सांसद रमेश अवस्थी. (मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन.)

शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि स्थित कैलाश भवन सभागार में हुए कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग की ओर से बीज, कृषि रक्षा एवं मृदा परीक्षण, उद्यान, एफपीओ, जैविक खेती सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए. इसमें कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने कृषि संबंधी जानकारी हासिल की. विशेषज्ञों ने किसानों को मोटे अनाज की खेती व प्रसंस्करण का तरीका भी बताया.

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मिलेट्स महोत्सव को सम्बोधित करते सीएसए विवि के वीसी प्रो. संजीव गुप्ता. (मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन.)

‘हेल्थ शुड कम फ्रॉम फॉर्म, नॉट फ्रॉम फार्मेसी: महोत्सव में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.संजीव गुप्ता ने कहा हेल्थ शुड कम फ्रॉम फॉर्म नॉट फ्रॉम फार्मेसी. उन्होंने कहा कि खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ अब तिलहन, दलहन और श्रीअन्न की फसलों पर भी किसानों को ध्यान देने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, मिलेट्स पोषण से भरपूर फसलें हैं, इसलिए किसानों को ज्वार, बाजरा, रागी आदि पोषक फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए. इसी तरह मुख्य विकास अधिकारी ने कहा जिला प्रशासन का मकसद किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ उन्हें उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है.

उन्होंने मिलेट्स के तीन प्रमुख स्तर- किसान, पोषण और व्यापार की जानकारी दी. उन्होंने कहा कम लागत में मिलेट्स का उत्पादन कर किसान बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं.

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संयुक्त कृषि निदेशक, कानपुर मंडल धर्मेन्द्र कुमार. (मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन.)

संयुक्त कृषि निदेशक, कानपुर मंडल धर्मेन्द्र कुमार ने किसानों से कहा, भविष्य में आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से खेती को और उन्नत बनाया जाएगा. उन्होंने ‘‘ग्रो मोर फूड, ग्रो सेफ फूड ’’ पर जोर देते हुए किसानों से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की. कार्यक्रम में सीएसए विवि से कई फैकल्टी सदस्य व कृषि विभाग के अफसर उपस्थित रहे.

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मिलेट्स महोत्सव में पहुंचे किसान
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