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साहब वो मेरी जमीन थी, कैसे बिक गई? जबलपुर में किसान की 7 एकड़ जमीन किसी और के नाम पर

जबलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीकमपुर नाम का गांव है. यहां गिदा बर्मन सदियों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं. वे एक छोटे किसान हैं और उनके पास बहुत पैसा भी नहीं है गरीबी की हालत में यह जमीन उनका सहारा थी.

जबलपुर : शहपुरा के भीकमपुर क्षेत्र में एक किसान की जमीन का अजीबोगरीब मामाल सामने आया है. यहां एक किसान का दावा है कि उसे पता ही नहीं लगा और उसकी 7 एकड़ जमीन बिक गई. जब वह यूरिया लेने केंद्र पर पहुंचा तब ऑनलाइन बुकिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ. गिदा बर्मन नाम के किसान का दावा है कि उसकी सात एकड़ जमीन किसी और के नाम पर दर्ज भी हो गई है, जिसके बाद पीड़ित अपनी जमीन वापस लेने नेताओं के और सरकारी अफसरों के चक्कर काट रहा है.

पीड़ित किसान ने अपने खेत में खरीफ की फसल बोई थी और इस फसल के लिए उन्हें यूरिया की जरूरत थी. यूरिया लेने के लिए जैसे ही किसान ने खसरा और अपना आधार कार्ड यूरिया लेने के लिए ऑनलाइन चढ़ावाया, तो उनके होंश उड़ गए. किसान का दावा है कि शाहपुरा तहसील के ग्राम भीकमपुर की खसरा नंबर खसरा नंबर 30/1, रकबा 1.520 हेक्टेयर और खसरा नंबर 347, रकबा 1.330 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी, वह किसी और के नाम दर्ज दिखी. जमीन पर किसी और का नाम मालिक के रूप में देखते ही यूरिया केंद्र कर्मचारी ने ई-पर्ची बनाने से मना कर दिया और उसे बताया कि जमीन किसी और की है.

मैंने किसी को जमीन नहीं बेची

किसान का दावा है कि उसने किसी को कोई जमीन नहीं बेची. यहां तक की जमीन बेचने की कोई बातचीत तक नहीं की. उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी जमीन दूसरे के नाम पर कैसे ट्रांसफर हो गई? किसान का आरोपी है कि पुलिस और पटवारी कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है. जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह बरगी विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता संजय यादव के पास पहुंचा.

इस मामले पर पूर्व विधायक संजय यादवस ने कहा, '' ये मामला अंधेर नगरी चौपट राजा का जीता जागता उदाहरण है. सामान्य आदमी यदि जमीन की रजिस्ट्री करवा भी लेता है तो राजस्व रिकॉर्ड में इस सुधारने में पटवारी और तहसीलदार को मुंह मांगी रकम देनी पड़ती है और कई दिनों तक तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर जमीन रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो पता है और यहां मात्र 7 दिन के भीतर एक गरीब की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री भी हो गई और फर्जी तरीके से रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो गया. पीड़ित किसान की जमीन वापस नहीं की गई और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया तो आंदोलन करेंगे.''

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रिकॉर्ड चढ़ाने में गड़बड़ी तो नहीं, जांच होगी

इस मामले पर शहपुरा एसडीएम मदन रघुवंशी ने कहा, '' मामला संज्ञान में आया है. फरियादी से इस मामले में अपील दाखिल करने के लिए कहा है. अपील आते ही रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर उसे दुरुस्त किया जाएगा. आजकल रिकॉर्ड में एंट्री और नाम ट्रांसफर जल्दी हो जाता है. इस मामले में भी नाम ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अगर रिकॉर्ड में गलती हुई है तो प्रशासन अपनी गलती सुधारकर रिकॉर्ड को दुरुस्त करेगा.''