गांव से गायब हो गई किसानों की जमीन, शासकीय भूमि भी दस्तावेजों में लापता

धोखाधड़ी के इस खेल में किसानों और सरकारी जमीनों को दूसरे के नाम कर दिया गया. अब असली हकदार दर दर भटक रहे हैं.

FARMERS LAND HAS DISAPPEARED
गांव से गायब हो गई किसानों की जमीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 7:26 PM IST

6 Min Read
देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट

सरगुजा(अंबिकापुर): किसी की जमीन अचानक से गायब हो जाए तो हैरत होना लाजिमी है. कुछ ऐसा ही हुआ है अंबिकापुर में. यहां कई किसानों की जमीन अचानक से गायब होती जा रही हैं. गायब हो रही जमीनों में सरकारी भूमि भी शामिल है. दस्तावेजों से गायब हो रही जमीनों को लेकर अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. पीड़ित गांव वालों का कहना है कि जिस इंसान की जमीन कभी 5 एकड़ की थी वो अब दस्तावेजों में सिमटकर महज सवा एकड़ रह गई है.

किसानों की जमीन दस्तावेजों से गायब: गांव वालों का कहना है कि जो सरकारी भूमि खाली पड़ी थी उसे भी अपने रिकार्ड से गायब कर दिया गया है. पीड़ित किसानों का कहना है कि असल में फर्जी वन अधिकार पट्टा बनाया जा रहा है, और इस खेल में ग्रामीणों की जमीन सहित शासकीय जमीन अन्य लोगो के नाम दर्ज कर दी गई है. अब ग्रामीणों ने इस समस्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ग्रामीण चाहते हैं कि हर हाल में उनकी जमीन उनको दस्तावेजों में वापस मिले.

गांव से गायब हो गई किसानों की जमीन (ETV Bharat)

जानिए क्या है पूरी कहानी: दरअसल, जिला मुख्यालय अंबिकापुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बसे पेंडरखी गांव में शहर के लोगों के नाम वन अधिकार पत्र बना दिए गए हैं. जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायत सचिव के परिवार के सदस्यों का भी वन अधिकार पत्र बना दिया गया है. सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि यहां पीढ़ियों से रह रहे लोग वन अधिकार पत्र पाने के लिए भटक रहे हैं. ऐसे लोगों को आजतक वन अधिकार पट्टा नहीं मिल पाया है. जंगल के करीब बसे गांव में फर्जी वन अधिकार पत्र बनाने का खेल कैसे खेला जा रहा है ये ग्रामीण नहीं समझ पा रहे हैं. अचानक से जंगल के पास की जमीन बेशकीमती हो गई है ये भी ग्रामीणों की समझ से परे है. ईटीवी की टीम खुद इसकी पड़ताल के लिए गांव पहुंची.

उदयपुर ब्लॉक में है पेंडरखी गांव: पेंडरखी गांव में करीब 250 से लेकर 300 एकड़ जमीन का फर्जी वन अधिकार पत्र बना दिया गया. इनमें से 12 पीड़ित किसान अब सामने आए हैं. इन पीड़ित किसानों की जमीन या तो कागजों पर कम हो गई है या फिर गायब मिली है. दस्तावेजों में गायब हुई जमीन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन का भी है. ग्रामीण बताते हैं की गाव की सरपंच बिराजो बाई, सरपंच पति और पूर्व सरपंच कमल साय के नाम 20 एकड़ से ज्यादा जमीन का वन अधिकार पत्र बना दिया गया है. इतना ही नहीं गांव में रहे पूर्व पंचायत सचिव ने भी अपने पिता के नाम पर वन अधिकार पत्र बनवा लिया है. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गांव ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों के नाम पर भी यहां वन अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है. जारी किए गए अधिकारी पत्रों में अम्बिकापुर की रहने वाली अनिता अग्रवाल और लखनपुर के रहने वाली ललिता के नाम भी वन अधिकार पत्र है.

बेशकीमती जमीन को हथियाने की साजिश तो नहीं: अब इस खेल के पीछे के मकसद को समझिए, दरअसल इस गांव में अचानक जमीन बेशकीमती क्यो हो गई है. इसकी वजह है गांव के करीब कोल माइंस का संचालन, आने वाले दिनों में इस गांव में भी कोल खदान का एक्सटेंसन हो सकता है और यहां जमीन मालिक को करोड़ों का मुआवजा भविष्य में दिया जा सकता है. बस यही कारण है कि इस गांव की जमीन पर सबकी नजर है, और जमीन हथियाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं.

ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम: ईटीवी भारत की टीम जब इस गांव में पहुंची तो कई ऐसे लोग मिले जो बरसों से इस गांव में रह रहे हैं, मगर उनके नाम वन अधिकार पत्र नहीं बने, बल्कि पटवारी, वन अधिकार समिति और अन्य जनप्रतिनिधियो की मिली भगत से रसूखदारों औऱ बाहरी लोगों के नाम वन अधिकार पत्र जारी कर दिया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई पीढ़ी से उस जमीन पर काबिज हैं, पहले दस्तावेज में जमीन उनके नाम पर रही लेकिन अब दस्तावेजों में उस जमीन का मालिक कोई और बन गया, या जमीन का रकबा आधे से भी कम हो गया. कुल मिलाकर जमीन उन लोगों को मिल गई जो उसके वास्तविक हकदार नहीं थे.

इन लोगों पर है गंभीर आरोप: शासकीय जमीन और बरसोx से जमीन पर काबिज लोगों का वन अधिकार पत्र न बनने ओर दूसरे बाहरी लोगों के साथ रसूखदार लोगों के नाम पर पट्टा बनने की शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की है. ग्रामीणों ने इसके लिए पूर्व सरपंच जो कि वर्तमान सरपंच के पति और वर्तमान में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष भी वही हैं उनके साथ साथ पटवारी की सांठ गांठ को दोषी बताया जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने जब पूर्व सरपंच कमल साय से इस मामले में जानकारी ली तो पूर्व सरपंच फर्जी वन अधिकार पत्र की किसी जानकारी से इंकार करते रहे. सरपंच ने ये जरूर माना कि बाहरी लोगों का वन अधिकार पत्र बनना गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए.

उदयपुर एसडीएम ने क्या कहा: इस संबंध में उदयपुर एसडीएम बनसिंह नेताम से ईटीवी भारत ने बात की. एसडीएम ने बताया कि "वन अधिकार पत्र पाने के लिए उस गांव का निवासी होना जरुरी है. साथ ही ये सिद्ध होना चहिये की उक्त जमीन उस व्यक्ति की आजीविका का साधन है. इसके साथ ही उस जमीन पर उसका कब्जा 2005 के पहले का होना चाहिये. जिस तरह की शिकायत पेंडरखी गांव में सामने आई है उसमें बाहरी लोगों के नाम वन अधिकार पत्र जारी होना मामले को संदिग्ध बना रहा है''. एसडीएम ने इस मामले में जांच के किये टीम गठित कर दी है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है.

