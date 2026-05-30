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'बेहतर बीज और वैज्ञानिक सोच से बढ़ेगी किसानों की आय' करनाल में बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन के समापन समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ( ETV Bharat )

'गुणवत्तापूर्ण बीज से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा': कृषि मंत्री का कहना है कि खेती की सफलता की असली कुंजी गुणवत्तापूर्ण बीज और वैज्ञानिक तकनीकों में छिपी है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "सम्मेलन में कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण बीज, पौध सामग्री और आधुनिक तकनीकों पर गंभीर मंथन किया है." उन्होंने कहा कि "कृषि की सफलता की नींव अच्छे बीज पर टिकी होती है. यदि बीज गुणवत्तापूर्ण होगा तो फसल रोगमुक्त होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी." उन्होंने विश्वास जताया कि "ऐसे आयोजनों से बागवानी क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी."

करनाल: सीएसएसआरआई परिसर करनाल में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन के समापन समारोह में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल और लेफ्टिनेंट अमित मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में देशभर से कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान शामिल हुए.

खेल की भावना सर्वोपरि: विनेश फोगाट से जुड़े सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि "खेल को खेल भावना के साथ ही देखा जाना चाहिए. खेल में प्रतिष्ठा या अहंकार की कोई जगह नहीं होती. खिलाड़ी अपनी क्षमता, मेहनत और प्रदर्शन के आधार पर सफलता प्राप्त करते हैं और इसी भावना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन के समापन समारोह (ETV Bharat)

नए नेतृत्व पर जताया भरोसा: भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूछे गए प्रश्न पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि "अर्चना गुप्ता संगठन में लंबे समय से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती रही हैं. प्रदेश महामंत्री के रूप में उनका अनुभव पार्टी के लिए बड़ी ताकत साबित होगा. संगठनात्मक कार्यों की गहरी समझ और लंबे अनुभव का लाभ भाजपा को अवश्य मिलेगा." साथ ही उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, यह निर्णय भी उसी सोच को और मजबूत करता है."

'सत्ता का प्रभाव चुनाव परिणामों में दिखाई देना स्वाभाविक है': पंजाब नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि "वहां पहले से आम आदमी पार्टी की सरकार है और सत्ता का प्रभाव चुनाव परिणामों में दिखाई देना स्वाभाविक है."

दोषियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा: करनाल में सामने आए धान घोटाले के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मामले में पहले से जांच और कार्रवाई जारी है. कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और जांच के दौरान जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

खाद की उपलब्धता पर किसानों को किया आश्वस्त: पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा खाद की कमी के लगाए गए आरोपों पर कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि "आगामी 15 जून से धान की बुवाई का सीजन शुरू होने जा रहा है. सरकार ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खाद की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है. किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी.