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गन्ना किसानों के लिए काम की खबर; बस इस तकनीक और किस्मों को आजमा लिया तो दोगुनी आय की गारंटी!

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बंपर पैदावार होती है, इस समय बसंतकालीन बुवाई का सीजन है.

सही तकनीक और उन्नत किस्मों से दोगुनी हो सकती है किसानों की आय
सही तकनीक और उन्नत किस्मों से दोगुनी हो सकती है किसानों की आय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 3:45 PM IST

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मेरठ: इन दिनों बसंतकालीन गन्ना बुवाई का सीजन चल रहा है. वहीं ग्रीष्मकालीन बुवाई अप्रैल महीने से शुरू होगा. ऐसे में अन्नदाता गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं. पारंपरिक ढंग से गन्ना उगाने वाले किसान अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल से होने वाली कमाई बढ़ने में भी देर नहीं लगेगी. आईए जानते हैं कौन-कौन सी ऐसी नई तकनीकों और सुझावों को अपनाने के बाद किसान की आय निश्चित ही दोगुनी या उससे अधिक हो सकती है.

यूं तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गन्ने की खेती होती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गन्ने की बंपर पैदावार होती है. इस समय बसंतकालीन बुवाई का सीजन है. ऐसे में किसान तेजी से गन्ने की रोपाई कर रहे हैं.

मेरठ में कुल 16 चीनी मिल: मेरठ मंडल के उप गन्ना आयुक्त राजीव राय के मुताबिक, मेरठ मंडल में ही कुल 16 चीनी मिल हैं, जबकि मंडल के बाहर आठ चीनी मिलें में यहां के किसानों का गन्ना जाता हैं. पूरे मंडल में लगभग 3 लाख 96 हजार हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की फसल उगाई जाती है.

गन्ने की बुवाई के लिए जो समय उपयुक्त होते हैं, उनमें से अक्टूबर-नवंबर (शरदकालीन), फरवरी-मार्च (बसंतकालीन), अप्रैल-मई (ग्रीष्मकालीन) होती है. वर्तमान में लगभग 15 प्रतिशत बुवाई पूरी हो चुकी है.

सही तकनीक और उन्नत किस्मों से दोगुनी हो सकती है किसानों की आय (ETV Bharat)

गन्ना मूल्य बढ़ेगा: राजीव राय बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा 238 किस्म के गन्ने को उगाते हैं. लेकिन 15023, 118, 13235 ,14201, 16018 अच्छी प्रजातियां हैं, जो अभी तक रोग से प्रभावित नहीं हैं और किसानों के लिए भी ऐसे में अधिक उपयोगी हैं. इन प्रजातियों में उत्पादन भी अच्छा है, जिससे किसान और चीनी मिल दोनों के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं. यह ऐसी प्रजाति हैं, जिनसे न सिर्फ किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि चीनी मिलों को भी लाभ होगा और इस तरह से गन्ना मूल्य भी बढ़ेगा.

गन्ना बुवाई का सही समय
गन्ना बुवाई का सही समय (ETV Bharat)

किसान पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध: उप गन्ना आयुक्त राजीव राय ने बताया कि उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए भी विभाग के तरफ से किसानों को अवगत कराया जाता है और कहां कितना बीच उपलब्ध है इसकी भी जानकारी दी जाती है. इस बारे में किसान पोर्टल और समिति के कार्यालय से भी जानकारी पा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं. इतना ही नहीं किसानों को एक एसएमएस भी भेजा जा रहा है. इसके माध्यम से उन्हें जानकारी दी जा रही है कि किसान कौन सा बीज कहां से ले सकते हैं और किस तरह से संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंच विधि के फायदे
ट्रेंच विधि के फायदे (ETV Bharat)

Trench Method से उत्पादन अधिक: उप गन्ना आयुक्त राजीव राय ने बताया कि गन्ने की फसल और भी बेहतर हो, इसके लिए कई वीधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ट्रेंच विधि (Trench Method) से गन्ने की खेती करने पर लागत कम और उत्पादन अधिक होता है. परंपरागत विधि से सर्वाधिक गन्ना बुवाई होती है. इसके अलावा ट्रेंच विधि से भी गन्ने की बुवाई की जाती है.

कृषि वैज्ञानिक से लेकर गन्ना विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि इस तकनीक से अधिक लाभ किसान पा सकते हैं. इसमें 4 फीट की दूरी पर नालियां बनाई जाती हैं. एक-एक फुट की दूरी पर बड चिप (Bud Chip) लगाते हैं. इसकी खास बात ये है कि जहां सामान्य विधि में प्रति हेक्टेयर 50-60 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है.

खेती से फायदा
खेती से फायदा (ETV Bharat)

15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत: वहीं ट्रेंच विधि में केवल 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है. फसल को पानी भी कम देना होता है. वहीं जिम्मेदार मानते हैं कि पैदावार की बात करें तो 675 क्विंटल तक गन्ना प्रति हेक्टेयर में जहां सामान्य विधि से हो सकता है. वहीं इस तरह से गन्ना फसल अगर लगाएंगे तो 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गन्ना उत्पादन लिया जा सकता है.

सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन मेरठ में: ट्रेंच विधि (Trench Method) विधि से गन्ने की बुवाई करने पर बीच में रिक्त जमीन पर मूली, चौलाई, मिर्ची, मूंग, उड़द, धनिया के अलावा और भी कई ऐसी फसल लगाई जा सकती है, जिससे किसान खुद की आय भी बढ़ा सकता हैं. मेरठ मंडल में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन मेरठ में ही होता है. यहां लगभग 1 लाख 57 हेक्टेयर भूमि पर बीते वर्ष गन्ना उत्पादन हुआ था. इस साल भी एरिया और बढ़ने की संभावना है.

उत्पादन और कमाई के आंकड़े
उत्पादन और कमाई के आंकड़े (ETV Bharat)

गन्ना विभाग के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 पेराई सत्र में मंडल की 16 चीनी मिलों ने 1224.11 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की, जिसमें 123.68 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ. इस चीनी मिलों की रिकवरी रेट 10.10% रहा.

रिकवरी रेट बढ़कर 10.61%: आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष अब तक 1188.07 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है, जबकि 126.11 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है. इस बार चीनी मिलों की रिकवरी रेट बढ़कर 10.61% हो गया है.

गन्ने की फसल
गन्ने की फसल (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देती है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है. अप्रैल के पहले सप्ताह तक चीनी मिलों के चलने की संभावना है.

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