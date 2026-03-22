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गन्ना किसानों के लिए काम की खबर; बस इस तकनीक और किस्मों को आजमा लिया तो दोगुनी आय की गारंटी!

सही तकनीक और उन्नत किस्मों से दोगुनी हो सकती है किसानों की आय ( ETV Bharat )