UP के किसान उगाएंगे औषधीय गुणों से भरपूर माइनर फ्रूट्स; CSA यूनिवर्सिटी ने की यह तैयारी
एक चेरी अगर कोई व्यक्ति एक दिन में खा ले तो उसे पूरे दिन का विटामिन सी मिल जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:14 PM IST
कानपुर: मौसमी फलों के अलावा भी कई ऐसे फल हैं, जिनमें औषधीय गुणों का खजाना छिपा होता है. हालांकि ऐसे फलों की चर्चा बहुत कम होती है. कानपुर का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि अब ऐसे हीं माइनर फ्रूट्स की खेती को बढ़ावा दे रहा है.
विश्वविद्यालय से संबद्ध 15 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में माइनर फ्रूट्स अधिक से अधिक उगाए जाएंगे. इस पूरे मामले को लेकर सीएसए विवि के निदेशक प्रसार डॉ. वीके त्रिपाठी ने बताया कि सभी केवीके प्रभारियों से इस मामले में विस्तार से चर्चा हो गई है.
अब प्रदेश में करौंदा, शरीफा, लसोढ़ा, बारबडोस चेरी, झरबेरी वाले बेर आदि की खेती कराएंगे. किसानों को केवीके के माध्यम से इनके पौधे और बीज मुहैया कराए जा सकेंगे. इसका पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है.
चेरी में विटामिन सी तो कैथा में विटामिन बी भरपूर: डॉ.वीके त्रिपाठी ने बताया कि कैथा विटामिन बी से भरपूर होता है. इसका उपयोग घरों में चटनी और जैली के रूप में किया जाता है. वहीं, बारबडोस चेरी में 1400 मिलीग्राम तक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है. एक चेरी अगर कोई व्यक्ति एक दिन में खा ले तो उसे पूरे दिन का विटामिन सी मिल जाता है.
इसी तरह लसोढ़े का अचार बनाकर उसका उपयोग होता है. जबकि करौंदा आयरन से भरपूर होता है. झरबेरी वाला बेर भी खट्टा-मीठा और स्वाद में बहुत टेस्टी होता है. इन फलों में हमारे स्वास्थ्य का खजाना छिपा है.
इन केवीके का हुआ चयन: इस योजना के लिए फतेहपुर, रायबरेली फर्स्ट, रायबरेली सेकेंड, हरदोई, लखीमपुर, कानपुर देहात, मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज, हाथरस, इटावा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, फर्रुखआबाद और औरैया के केवीके का चयन किया गया है. यहां से पौध और बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे.
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