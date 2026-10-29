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UP के किसान उगाएंगे औषधीय गुणों से भरपूर माइनर फ्रूट्स; CSA यूनिवर्सिटी ने की यह तैयारी

UP के किसान अब उगाएंगे औषधीय गुणों से भरपूर माइनर फ्रूट्स. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मौसमी फलों के अलावा भी कई ऐसे फल हैं, जिनमें औषधीय गुणों का खजाना छिपा होता है. हालांकि ऐसे फलों की चर्चा बहुत कम होती है. कानपुर का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि अब ऐसे हीं माइनर फ्रूट्स की खेती को बढ़ावा दे रहा है.

विश्वविद्यालय से संबद्ध 15 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में माइनर फ्रूट्स अधिक से अधिक उगाए जाएंगे. इस पूरे मामले को लेकर सीएसए विवि के निदेशक प्रसार डॉ. वीके त्रिपाठी ने बताया कि सभी केवीके प्रभारियों से इस मामले में विस्तार से चर्चा हो गई है.