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यूपी में किसानों को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, पांच में दो रडार हुए फंक्शनल

लखनऊ: आने वाले दिनों में आमजन को मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पांच डाप्लर वेदर रडार में से 2 रडार स्थापित कर दिए हैं जबकि तीन अभी प्रोसेस में है. इन रडार के स्थापित हो जाने से आमजन को समय पर जानकारी उपलब्ध करा कर जनहानि से बचाने में जहां मदद मिलेगी. वहीं मौसम के अनुरूप फसलों को भी नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी.



राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद के मुताबिक प्रदेश में मौसम की निगरानी को मजबूत करने के लिए आजमगढ़, लखनऊ, झांसी, अलीगढ़ और वाराणसी में पांच डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने की योजना बनाई गई थी. जिनमे अब तक आजमगढ़ और वाराणसी में रडार की स्थापना हो चुकी है, जबकि शेष तीन स्थानों पर काम प्रक्रियाधीन है. इन रडार से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर तेज बारिश, आंधी-तूफान और अन्य गंभीर मौसमी घटनाओं की निगरानी व पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी. इसमें हर रडार की रेंज लगभग 250 से 500 किलोमीटर तक होती है.



योजना पर कुल 22.45 करोड़ होंगे खर्च

राहत आयुक्त के अनुसार प्रदेश में पांच शहरों में अत्याधुनिक डॉप्लर रडार स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर लगभग 19.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अतिरिक्त डॉप्लर वेदर रडार साइट्स पर सिविल कार्यों के लिए 2.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. ऐसे में सरकार कुल 22.45 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश को आपदा मुक्त बनाने का प्रयास करेगी.





यह होता है डाप्लर वेदर रडार

डॉप्लर वेदर रडार एक आधुनिक मौसम निगरानी प्रणाली होती है, जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का पता लगाने तथा उनकी दिशा और गति का अनुमान लगाने में मदद करती है. मौसम विभाग इसका इस्तेमाल मौसम की निगरानी और चेतावनी जारी करने के लिए करता है. यह रडार आसमान में रेडियो तरंगें भेजता है. ये तरंगें बारिश की बूंदों, ओलों और अन्य वर्षण कणों से टकराकर वापस लौटती हैं. इनसे प्राप्त संकेतों का विश्लेषण करके रडार मौसम की स्थिति का पता लगाता है.



यूपी के लिए इसलिए जरूरी है यह रडार

लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में डॉप्लर वेदर रडार की मदद से मौसम विभाग को पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश, आंधी और तेज हवाओं की गतिविधियां, बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका, मानसून के दौरान बारिश वाले बादलों की गति और दिशा की जानकारी मिल सकेगी. चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश होने की वजह से प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि की संभावना ज्यादा रहती है. इनके फंक्शनल हो जाने के बाद सटीक जानकारी के आधार पर आम जन को समय रहते जानकारी उपलब्ध करा सकती है.



