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गेहूं के लिए कतार, सरसों के लिए एक भी किसान नहीं पहुंचा, MSP के लिए रजिस्ट्रेशन भी टारगेट का एक फीसदी

कोटा: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद का समय शुरू हो गया है. कुछ जगहों पर खरीद शुरू भी हुई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाई है. किसान गेहूं बेचने के लिए इच्छुक हैं, हालांकि अव्यवस्थाओं के चलते खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू नहीं हो सकी. दूसरी ओर, सरसों को एमएसपी पर बेचने में किसानों की रुचि बिल्कुल भी नहीं है. चने में भी किसान कम पहुंच रहे हैं, जबकि दोनों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 मार्च से खरीद शुरू होनी थी. सरसों के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन नाममात्र का हुआ है. करीब एक फीसदी के आसपास ही किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं, चने के लिए टारगेट का 43 फीसदी किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन अभी बेचने के लिए किसान नहीं पहुंच रहे हैं.

राजफैड के कार्यवाहक क्षेत्रीय अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि मंडी में सरसों के दाम किसानों को एमएसपी से अधिक मिल रहे हैं, इसलिए किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं. सरसों और चने की खरीद के लिए सभी 64 केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं. शुक्रवार तक संभाग के कुछ ही केंद्रों पर किसान चना लेकर पहुंचे हैं. चने की खरीद में अभी थोड़ा समय लगेगा. चने के लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, लेकिन सरसों खरीद की उम्मीद कम लग रही है. शर्मा ने बताया कि सरसों की खरीद होना मुश्किल लग रहा है. शर्मा ने बताया कि हाड़ौती में करीब 10 हजार क्विंटल सरसों और 7 हजार क्विंटल चने की खरीद का टारगेट तय किया गया है, लेकिन अभी तक केवल 137 क्विंटल सरसों बेचने के लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. इसी तरह, 3 हजार क्विंटल चने को एमएसपी पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है.

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रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखें तो सरसों के लिए संभाग के खरीद केंद्रों पर 25 हजार 621 किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन महज 344 किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है. इसी तरह चने के लिए 17 हजार 545 की जगह 7,509 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. सरसों की खरीद के लिए सबसे कम रजिस्ट्रेशन बूंदी जिले में 51 हुए हैं, वहीं झालावाड़ में 162, बारां में 78 और कोटा में 53 रजिस्ट्रेशन हैं.

बीते साल से सरसों-चने का बढ़ा समर्थन मूल्य: केंद्र सरकार ने चने के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी. वर्ष 2025-26 में यह 5,650 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है. वहीं, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई. वर्ष 2025-26 में यह 5,950 रुपए था, जिसे 2026-27 के लिए 6,200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है.