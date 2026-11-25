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कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ का किसानों ने किया विरोध, ऑनलाइन हुई शुरुआत, 5 लोग डिटेन

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ का किसानों ने किया विरोध ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ से पहले किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. गन्ने के दाम में महज 15 पैसे की बढ़ोतरी किए जाने से नाराज किसानों ने कार्यक्रम का विरोध किया. विरोध प्रदर्शन के चलते किसान नेता राकेश बैस और मामू माजरा सहित पांच किसानों को पुलिस ने डिटेन कर लिया.

ऑनलाइन किया गया शुभारंभ : दरअसल, शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ करने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचने वाले थे. लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा और गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ ऑनलाइन किया गया.