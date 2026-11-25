कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ का किसानों ने किया विरोध, ऑनलाइन हुई शुरुआत, 5 लोग डिटेन
Kurukshetra Farmers Protest : कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ का किसानों ने विरोध किया है.
Published : November 25, 2026 at 8:36 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ से पहले किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. गन्ने के दाम में महज 15 पैसे की बढ़ोतरी किए जाने से नाराज किसानों ने कार्यक्रम का विरोध किया. विरोध प्रदर्शन के चलते किसान नेता राकेश बैस और मामू माजरा सहित पांच किसानों को पुलिस ने डिटेन कर लिया.
ऑनलाइन किया गया शुभारंभ : दरअसल, शाहाबाद में गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ करने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचने वाले थे. लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा और गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ ऑनलाइन किया गया.
15 पैसे की बढ़ोत्तरी का विरोध : किसान पिछले कई दिनों से गन्ने के दाम में केवल 15 पैसे की बढ़ोतरी किए जाने का विरोध कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि महंगाई और खेती की बढ़ती लागत के बीच इतनी मामूली बढ़ोतरी उनके साथ अन्याय है. इसी मांग को लेकर किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान विरोध की आशंका के चलते पुलिस भी अलर्ट रही.
खुलकर सामने आ रहा टकराव : गन्ने के दामों को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है. शाहाबाद में किसानों के विरोध और पांच किसान नेताओं को डिटेन किए जाने से गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ भी राजनीतिक और किसान आंदोलन का मुद्दा बन गया
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