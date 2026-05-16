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पानीपत के किसानों को नहीं मिल रहे हैं तरबूज के खरीददार, खाने के बाद मौत की कथित खबरों से नहीं हो रही बिक्री

तरबूज की खेती बना घाटे का सौदा ( Etv Bharat )

पानीपत: गर्मी का मौसम आते ही लोगों की पहली पसंद बनने वाला तरबूज इस बार किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गया है. महाराष्ट्र में कथित तौर पर तरबूज खाने से एक परिवार की मौत की खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है. इसका सीधा असर हरियाणा के पानीपत जिले के किसानों पर पड़ रहा है. मंडियों में तरबूज के खरीदार कम हो गए हैं और किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचनी पड़ रही है. 10 वर्षों से ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं खेती: पानीपत के निंबरी गांव के किसान पिछले करीब 10 वर्षों से ऑर्गेनिक तरीके से तरबूज की खेती कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस बार हालात इतने खराब हैं कि खेती की लागत तक निकलना मुश्किल हो गया है. पानीपत के किसानों को नहीं मिल रहे हैं तरबूज के खरीददार (Etv Bharat) 5 से 6 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहे हैं खरीददार: किसान विक्की मलिक ने बताया कि "उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी. बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के जीवामृत के जरिए तैयार किया गया उनका तरबूज पहले 30 से 40 रुपये किलो तक बिकता था, लेकिन अब हालत यह है कि 5 से 6 रुपये किलो में भी खरीददार नहीं मिल रहे."