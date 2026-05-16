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पानीपत के किसानों को नहीं मिल रहे हैं तरबूज के खरीददार, खाने के बाद मौत की कथित खबरों से नहीं हो रही बिक्री

तरबूज खाने से मौत की कथित खबरों के बाद पानीपत के किसानों को तरबूज़ के खरीदार नहीं मिल रहे हैं.

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तरबूज की खेती बना घाटे का सौदा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 4:31 PM IST

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पानीपत: गर्मी का मौसम आते ही लोगों की पहली पसंद बनने वाला तरबूज इस बार किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गया है. महाराष्ट्र में कथित तौर पर तरबूज खाने से एक परिवार की मौत की खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है. इसका सीधा असर हरियाणा के पानीपत जिले के किसानों पर पड़ रहा है. मंडियों में तरबूज के खरीदार कम हो गए हैं और किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचनी पड़ रही है.

10 वर्षों से ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं खेती: पानीपत के निंबरी गांव के किसान पिछले करीब 10 वर्षों से ऑर्गेनिक तरीके से तरबूज की खेती कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस बार हालात इतने खराब हैं कि खेती की लागत तक निकलना मुश्किल हो गया है.

पानीपत के किसानों को नहीं मिल रहे हैं तरबूज के खरीददार (Etv Bharat)

5 से 6 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहे हैं खरीददार: किसान विक्की मलिक ने बताया कि "उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी. बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के जीवामृत के जरिए तैयार किया गया उनका तरबूज पहले 30 से 40 रुपये किलो तक बिकता था, लेकिन अब हालत यह है कि 5 से 6 रुपये किलो में भी खरीददार नहीं मिल रहे."

महाराष्ट्र की घटना से डर रहे हैं खरीददारः उन्होंने कहा कि "महाराष्ट्र की घटना के बाद लोगों में डर पैदा हो गया है. दूसरी तरफ कुछ लोग फलों में रंग और केमिकल मिलाकर बेच रहे हैं, जिससे आम किसानों की मेहनत बदनाम हो रही है. उनका कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार को बेहद सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ईमानदारी से खेती करने वाले किसानों को नुकसान न उठाना पड़े."

आकर्षक दिखने के कारण मिलावटी की बिक्री ज्यादाः वहीं किसान सत्यवान ने बताया कि "वे भी पूरी तरह नेचुरल खेती करते हैं और किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते. इसके बावजूद मंडियों में उनके तरबूज सस्ते बिक रहे हैं, जबकि केमिकल और रंग मिलाकर तैयार किए गए फल ज्यादा दामों में बिक जाते हैं क्योंकि उनका रंग ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है."

बेमौसमी बारिश ने बढ़ा दी किसानों की परेशानी: सत्यवान ने बताया कि तरबूज की खेती में भारी लागत आती है. केवल बीज पर ही 60 से 70 हजार रुपये तक खर्च हो जाते हैं, ऊपर से मजदूरी और मौसम की मार अलग है. बेमौसमी बारिश ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि इस बार मुनाफा तो दूर, घर से पैसा लगाना पड़ रहा है.

आम लोगों से अपील-'किसानों से जुड़कर फल खरीदें': किसानों ने आम जनता से अपील की है कि वे सीधे किसानों से जुड़कर फल खरीदें और केवल अफवाहों के आधार पर पूरी खेती को गलत न समझें. किसानों का कहना है कि कुछ लोगों की मिलावट की वजह से ईमानदार और मेहनती किसानों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में विदेशी सब्जियों की खेती से किसान मालामाल, गर्मियों के लिए कई रंगों का तरबूज हो रहा तैयार
Last Updated : May 16, 2026 at 4:31 PM IST

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