ठंड में भी किसानों के छूटने लगे पसीने, फसलों का हो रहा नुकसान
लोहरदगा के किसानों को खराब मौसम की चिंता सता रही है, उन्हें डर है कि कड़ाके की सर्दी उनकी फसल खराब कर देगी.
Published : December 2, 2025 at 1:02 PM IST
लोहरदगा: नवंबर का महीना खत्म होने और दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही ठंड अब अपने चरम पर है. तापमान में लगातार गिरावट आ रही है. इसके साथ ही ओस भी गिरने लगी है. जिसकी वजह से फसलों, विशेष तौर पर सब्जियों की खेती पर खतरा मंडरा रहा है. खेत में लगी सब्जियां बर्बाद होने लगी हैं. इस कड़ाके की सर्दी में भी किसानों के चेहरे पर पसीने की बूंद नजर आ रही है.
लोहरदगा से सब्जियां कई राज्यों को भेजी जाती हैं
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार लोहरदगा जिला में 5500 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती होती है. रबी के मौसम में सबसे अधिक खेती आलू की होती है. इसके अलावा धनिया पत्ता, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, टमाटर आदि की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है. लोहरदगा जिला कृषि प्रधान जिला है. यहां पर जिन सब्जियों की खेती की जाती है, उसे न सिर्फ झारखंड के अलग-अलग जिलों, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल तक भेजा जाता है.
फसलों में बढ़ा झुलसा रोग का खतरा
किसान सब्जियों की खेती पर काफी हद तक निर्भर हैं. हाल के समय में मौसम में हुए बदलाव का असर सब्जियों की खेती पर सीधे तौर पर पड़ा है. सब्जियों में झुलसा रोग का खतरा बढ़ चुका है. सब्जियों के पौधे झुलस कर मुरझाने लगे हैं. जिससे इस कड़ाके की सर्दी में भी किसानों के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही हैं.
फसल में पाला मारने का खतरा बढ़ गया है
हालांकि, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को सलाह दे रहा है कि वे अपनी फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से कैसे बचाएं. फिर भी किसानों को लग रहा है कि उनकी कड़ी मेहनत कहीं फिर बर्बाद न हो जाए. पहले ही ज्यादा बारिश की वजह से सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा था. अब इस बार पाला मारने का खतरा बढ़ गया है. नवंबर का महीना खत्म हुआ और दिसंबर शुरू होने के साथ ही खेत में लगी सब्जियों में पाला मारने का खतरा बढ़ गया है. काफी ज्यादा ठंड पड़ने लगी है. जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है.
किसान अपने खेतों में धुआं करें. साथ ही हल्का पटवन भी करें. जरूरी हो तो फसलों में दवा का छिड़काव भी करें. कृषि विभाग किसानों को जरूरी जानकारी और मदद उपलब्ध करा रहा है. कालेन खलखो, जिला कृषि पदाधिकारी
लोहरदगा जिला में सब्जियों की खेती को मौसम बहुत नुकसान पहुंचा रहा है. सब्जियों के पौधे मुरझाने लगे हैं. उनमें झुलसा रोग का खतरा बढ़ गया है. किसानों को आर्थिक नुकसान का खतरा सता रहा है. यहां पर बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है. हालांकि कृषि विभाग सक्रिय हो चुका है, फिर भी किसानों को नुकसान का डर सता रहा है.
