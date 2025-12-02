ETV Bharat / state

ठंड में भी किसानों के छूटने लगे पसीने, फसलों का हो रहा नुकसान

लोहरदगा: नवंबर का महीना खत्म होने और दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही ठंड अब अपने चरम पर है. तापमान में लगातार गिरावट आ रही है. इसके साथ ही ओस भी गिरने लगी है. जिसकी वजह से फसलों, विशेष तौर पर सब्जियों की खेती पर खतरा मंडरा रहा है. खेत में लगी सब्जियां बर्बाद होने लगी हैं. इस कड़ाके की सर्दी में भी किसानों के चेहरे पर पसीने की बूंद नजर आ रही है.

लोहरदगा से सब्जियां कई राज्यों को भेजी जाती हैं

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार लोहरदगा जिला में 5500 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती होती है. रबी के मौसम में सबसे अधिक खेती आलू की होती है. इसके अलावा धनिया पत्ता, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, टमाटर आदि की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है. लोहरदगा जिला कृषि प्रधान जिला है. यहां पर जिन सब्जियों की खेती की जाती है, उसे न सिर्फ झारखंड के अलग-अलग जिलों, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल तक भेजा जाता है.

किसान और जिला कृषि पदाधिकारी के बयान (Etv Bharat)

फसलों में बढ़ा झुलसा रोग का खतरा

किसान सब्जियों की खेती पर काफी हद तक निर्भर हैं. हाल के समय में मौसम में हुए बदलाव का असर सब्जियों की खेती पर सीधे तौर पर पड़ा है. सब्जियों में झुलसा रोग का खतरा बढ़ चुका है. सब्जियों के पौधे झुलस कर मुरझाने लगे हैं. जिससे इस कड़ाके की सर्दी में भी किसानों के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही हैं.