लातेहार के किवाड़ीघाट चेक डैम की कब होगी मरम्मत? 8 सालों से ग्रामीण कर रहे इंतजार, खेत हो रहे बंजर
लातेहार के चाचू गांव का किवाड़ीघाट चेक डैम 8 सालों से टूटा पड़ा हुआ है. 500 एकड़ से ज्यादा जमीन सिंचाई से वंचित है.
Published : July 6, 2026 at 2:11 PM IST
लातेहार: एक चेक डैम आठ साल से मरम्मत का इंतजार कर रहा है. डैम के टूटने से 500 एकड़ से ज़्यादा जमीन सिंचाई से वंचित हो गई है. साथ ही, डैम से आई रेत जमा होने के कारण कई एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है. किसान परेशान हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार का इस ओर कोई ध्यान है.
दरअसल, लातेहार जिले के सरयू प्रखंड में स्थित चाचू गांव में एक बड़ा चेक डैम हुआ करता था. 'किवाड़ीघाट चेक डैम' के नाम से जाना जाने वाला यह जलाशय ग्रामीणों के लिए लाइफलाइन का काम करता था. इससे 500 एकड़ से ज्यादा जमीन की सिंचाई होती थी और मिट्टी में साल भर नमी बनी रहती थी. हालांकि, भारी बारिश के कारण आठ साल पहले यह डैम ध्वस्त हो गया.
डैम के टूटने से ग्रामीणों की लगभग 100 एकड़ जमीन पूरी तरह बर्बाद हो गई. डैम की रेत बहकर खेतों में चली गई, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा रेतीली हो गई. इसके अलावा, डैम के टूटे होने के कारण मॉनसून के दौरान पहाड़ियों से तेजी से बहने वाला पानी हर साल ग्रामीणों की फसलें बर्बाद कर रहा है और खेतों की मिट्टी का कटाव भी कर रहा है.
ग्रामीण परेशान, मरम्मत का इंतजार
ग्रामीण डैम के टूटने से बहुत परेशान हैं. सुखदेव सिंह, आकांक्षी देवी और मोहम्मद इमरान जैसे स्थानीय निवासियों ने बताया कि डैम कई साल पहले टूटा था. अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद, अब तक कोई मरम्मत नहीं की गई है.
ग्रामीणों ने बताया कि मॉनसून के दौरान पहाड़ियों से पानी तेजी से नीचे आता है और उनके खेतों को नुकसान पहुंचाता है. डैम की मरम्मत से पानी का संरक्षण हो सकेगा और उनकी खेती की जमीन सुरक्षित रहेगी. साथ ही, सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों को राहत मिलेगी.
अधिकारियों को दी गई जानकारी – सांसद प्रतिनिधि
इस मामले पर बात करते हुए, सरयू प्रखंड के लिए सांसद के प्रतिनिधि विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि डैम की मरम्मत से पूरे इलाके को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी. साथ ही, मिट्टी और जल संरक्षण भी होगा. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि चेक डैम की मरम्मत जल्द से जल्द हो सके.
जांच के बाद जरूरी कार्रवाई
इस संबंध में, लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता किशुन मुंडा ने कहा कि मामले की जांच करायी जाएगी. उन्होंने बताया कि सर्वे करने के लिए एक जूनियर इंजीनियर को निर्देश दिए जा रहे हैं. सर्वे के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि वे चेक डैम की जल्द से जल्द मरम्मत सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे.
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