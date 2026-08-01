ETV Bharat / state

कम बारिश से धान की रफ्तार थमी, मक्का ने बढ़ाई किसानों की उम्मीद, 15 दिन की बारिश पर टिकी किसानों की उम्मीद

लातेहार के किसान कम बारिश को लेकर चिंतित हैं, धान की बुवाई लक्ष्य से कम हुई है, लेकिन मक्के की पैदावार ने उम्मीदें जगाई हैं.

CULTIVATION OF PADDY IN LATEHAR
बोआई करते किसान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः जिले में खरीफ फसल पर कम बारिश होने का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है. धान की बुआई लक्ष्य के अनुरूप 30% ही हो पाई है, जबकि जुलाई माह भी समाप्त हो गया है. हालांकि कम बारिश के बावजूद मक्का की खेती काफी अच्छी हुई है. जिससे किसानों को काफी राहत मिली है.

जिले में मक्का की खेती काफी अच्छी हुई है

दरअसल लातेहार जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार धान की खेती का लक्ष्य लगभग 30000 हेक्टेयर होता है. परंतु इस वर्ष जुलाई माह के समाप्ति तक मात्र 11000 हे भूमि में ही धान की रोपनी हो सकी है. अर्थात लक्ष्य के अनुसार 30% ही धान खेत में लगा है. यह आंकड़ा काफी चिंतित करने वाला है. हालांकि किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कम बारिश होने के बावजूद लातेहार जिले में मक्का की खेती काफी अच्छी हुई है. जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार मक्का की खेती लक्ष्य के अनुरूप 90% से अधिक हो चुकी है. लातेहार में लगभग 20000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती करने का लक्ष्य होता है. सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 19000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती हो चुकी है. हालांकि धरातल पर यह आंकड़ा और भी अधिक है.

जानकारी देती जिला कृषि पदाधिकारी नेहा निश्चल (Etv Bharat)

बारिश की कमी के कारण किसानों का रुझान हुआ कम

यहां बताते चलें कि लातेहार जिले में जुलाई माह में सामान्य वर्षा से कम बारिश हुई है. जिले में जुलाई माह के लिए सामान्य वर्षा 344 मिली मीटर मानी जाती है. परंतु पूरे जुलाई माह में लातेहार जिले में मात्र 279 मिलीमीटर ही बारिश रिकार्ड की गई. हालांकि इसमें अधिकांश बारिश 15 जुलाई के बाद ही हुई है. बारिश कम होने के कारण किसानों का रुझान धान की खेती के प्रति कम देखने को मिला है. इसी कारण जिले में मात्र 30% ही धान की रोपनी हो सकी है.

15 अगस्त तक है धान की खेती का समय

इधर इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी नेहा निश्चल ने बताया कि लातेहार जिले में धान की खेती कम बारिश के कारण काफी प्रभावित हुई है. अब तक मात्र 30% ही धान रोपनी हो सकी है. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक धान रोपने का समय माना जाता है. ऐसे में यदि अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी खेती भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि धान की खेती प्रभावित होने के बावजूद मक्का की खेती काफी अच्छी हुई है. यह किसानों के लिए राहत की बात है. उन्होंने कहा कि लातेहार जिले के किसान अब वैकल्पिक खेती की ओर भी रुझान करने लगे हैं. यहां मोटे अनाज की खेती भी होने लगी है. कम बारिश में भी मोटे अनाज की उपज अच्छी होती है.

ये भी पढ़ें:

पलामू में सूखे की आहट! औसत से बेहद कम बारिश, प्रभावित हुई खरीफ फसल, विधानसभा में उठेगा मामला

साहिबगंज में 109 प्रतिशत बारिश, आच्छादन पहुंचा 68 फीसदी, बंपर पैदावार की उम्मीद

झारखंड में धान की 'सीधी बुआई' बनी किसानों के लिए वरदान! जानें, क्या है तकनीक

TAGGED:

FARMERS IN LATEHAR ARE DISTRESSED
धान की रोपाई
कम बारिश का फसलों पर प्रभाव
SCANTY RAINFALL IN LATEHAR
CULTIVATION OF PADDY IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.