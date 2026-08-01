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कम बारिश से धान की रफ्तार थमी, मक्का ने बढ़ाई किसानों की उम्मीद, 15 दिन की बारिश पर टिकी किसानों की उम्मीद

लातेहारः जिले में खरीफ फसल पर कम बारिश होने का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है. धान की बुआई लक्ष्य के अनुरूप 30% ही हो पाई है, जबकि जुलाई माह भी समाप्त हो गया है. हालांकि कम बारिश के बावजूद मक्का की खेती काफी अच्छी हुई है. जिससे किसानों को काफी राहत मिली है.

जिले में मक्का की खेती काफी अच्छी हुई है

दरअसल लातेहार जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार धान की खेती का लक्ष्य लगभग 30000 हेक्टेयर होता है. परंतु इस वर्ष जुलाई माह के समाप्ति तक मात्र 11000 हे भूमि में ही धान की रोपनी हो सकी है. अर्थात लक्ष्य के अनुसार 30% ही धान खेत में लगा है. यह आंकड़ा काफी चिंतित करने वाला है. हालांकि किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कम बारिश होने के बावजूद लातेहार जिले में मक्का की खेती काफी अच्छी हुई है. जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार मक्का की खेती लक्ष्य के अनुरूप 90% से अधिक हो चुकी है. लातेहार में लगभग 20000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती करने का लक्ष्य होता है. सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 19000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती हो चुकी है. हालांकि धरातल पर यह आंकड़ा और भी अधिक है.

जानकारी देती जिला कृषि पदाधिकारी नेहा निश्चल (Etv Bharat)

बारिश की कमी के कारण किसानों का रुझान हुआ कम

यहां बताते चलें कि लातेहार जिले में जुलाई माह में सामान्य वर्षा से कम बारिश हुई है. जिले में जुलाई माह के लिए सामान्य वर्षा 344 मिली मीटर मानी जाती है. परंतु पूरे जुलाई माह में लातेहार जिले में मात्र 279 मिलीमीटर ही बारिश रिकार्ड की गई. हालांकि इसमें अधिकांश बारिश 15 जुलाई के बाद ही हुई है. बारिश कम होने के कारण किसानों का रुझान धान की खेती के प्रति कम देखने को मिला है. इसी कारण जिले में मात्र 30% ही धान की रोपनी हो सकी है.