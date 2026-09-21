कुरुक्षेत्र में किसान 22 सितंबर को जाम करेंगे सड़कें!, 20 सितंबर तक खरीद शुरू ना होने पर होगा आंदोलन
कुरुक्षेत्र में धान खरीद शुरू ना होने पर 22 सितंबर को सड़कें जाम करने की किसानों ने चेतावनी दी है.
Published : September 21, 2026 at 11:06 PM IST
कुरुक्षेत्र : शाहाबाद अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है. किसानों ने पहले 16 सितंबर को रोड जाम करने का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शन को रोक दिया गया था. प्रशासन ने किसानों को 20 सितंबर तक धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया था. निर्धारित समय बीतने के बाद भी खरीद शुरू नहीं होने पर किसान संगठनों ने दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है.
"सरकार ने साध रखी चुप्पी" : भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि किसान लगातार 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को 20 सितंबर तक खरीद शुरू करवाने का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
22 सितंबर को किसान यूनियन की पंचायत : राकेश बैंस ने कहा कि 22 सितंबर को किसान यूनियन की बड़ी पंचायत होगी. यदि सुबह 10 बजे तक सरकारी खरीद शुरू होने की स्पष्ट सूचना मिल जाती है तो किसानों को दी गई रोड जाम की कॉल वापस ली जा सकती है अन्यथा किसान सड़क पर उतरकर जाम लगाने का फैसला लेने को मजबूर होंगे.
किसानों को परेशान करने की मंशा : किसान नेता जसबीर सिंह मामू माजरा ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा किसानों को परेशान करने की है, ताकि वे मजबूर होकर अपनी जमीन छोड़ दें. उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई किसी राजनीतिक मुद्दे की नहीं, बल्कि अपनी जमीन और रोजी-रोटी की लड़ाई है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों के भरोसे चल रही है.
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