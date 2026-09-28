ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान, बरसात के चलते भीग रही है फसल

किसानों का आरोप है कि सरकार ओर प्रशासन मिलकर किसान को बर्बाद करना चाहते हैं.

PADDY PROCUREMENT IN HARYANA
थानेसर अनाज मंडी में किसान तिरपाल लेकर फसल को ढकने का कर रहे हैं प्रयास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 8:53 PM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्रः धान का सीजन इन दिनों जोरों पर है. जहां एक तरफ खेत में फसल तैयार खड़ी है तो वहीं दूसरी और मंडिया भी लगभग भर चुकी है. इसी बीच बरसात में किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है. थानेसर में सोमवार को करीब 2 घंटे से बरसात जारी है, जिसके चलते किसान का पीला सोना अब मंडी में भी रहा है. हालांकि कुछ किसानों के द्वारा अपनी फसल बचाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ हद तक नुकसान उनको भी होने वाला है.

procured in paddy
बरसात के चलते भीग रही है फसल (ETV Bharat)
procured in paddy
थानेसर अनाज मंडी में फसल को ढकते किसान (ETV Bharat)

क्या कहते हैं किसानः किसान दिलबाग सिंह का कहना है कि "धान की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं की गई है. सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जहां 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने का आश्वासन दिया गया था. वही अभी तक सरकारी खरीद मंडियों में नहीं आई है. अब बरसात के कारण किसान और बर्बाद हो गए हैं. मंडी प्रशासन के पास किसान की फसल बचाने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है. हालांकि दावे बड़े-बड़े किए जाते हैं लेकिन नुकसान किसान को उठाना पड़ता है.

बरसात के चलते भीग रही है फसल (ETV Bharat)

आढ़ती किसानों पर लगा रहे हैं मोटे कटः किसान धर्मपाल सिंह का कहना है कि "इस बारिश से उन्हें भारी नुकसान होने वाला है मंडियों में व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं है. किसानों को खुद अपनी तारपाल खरीद कर लानी पड़ रही है. किसानों का यह भी आरोप है कि जिन किसानों की प्राइवेट खरीद हुई है उन पर आढ़ती द्वारा मोटे कट लगाए जा रहे हैं."

procured in paddy
बारिश से बढ़ी किसानों की समस्या (ETV Bharat)
procured in paddy
थानेसर अनाज मंडी (ETV Bharat)

कट चुके हैं 3500 गेटपासः थानेसर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष सुरेश सैनी ने बताया "अब तक पीआर धान 2 लाख 40 हजार क्विंटल आवक हुई जिसमें से सिर्फ 10 हजार 600 क्विंटल प्राइवेट बिक्री हुई है. अगर गेट पास की बात करे को ई खरीद पर अब तक 500 गेट पास कटे हैं और मैनुअल 3000 गेट पास कटे हैं. मंडी में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. अब सरकारी खरीद आने का इंतजार है."

procured in paddy
बारिश से फसल की बर्बादी (ETV Bharat)
procured in paddy
बारिश में भीग रही है किसानों की फसल (ETV Bharat)
ये भी पढ़ें-किसान भाईयों के लिए जरूरी खबर, एक क्लिक में जानिए धान की सरकारी खरीद की पूरी प्रक्रिया
Last Updated : September 28, 2026 at 9:07 PM IST

TAGGED:

GOVERNMENT PROCUREMENT OF PADDY
थानेसर अनाज मंडी
हरियाणा में धान खरीद
FARMERS PROBLEM DUE TO RAIN
PADDY PROCUREMENT IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.