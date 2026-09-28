कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान, बरसात के चलते भीग रही है फसल

कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान, बरसात के चलते भीग रही है फसल
किसानों का आरोप है कि सरकार ओर प्रशासन मिलकर किसान को बर्बाद करना चाहते हैं.
Published : September 28, 2026 at 8:53 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 9:07 PM IST
कुरुक्षेत्रः धान का सीजन इन दिनों जोरों पर है. जहां एक तरफ खेत में फसल तैयार खड़ी है तो वहीं दूसरी और मंडिया भी लगभग भर चुकी है. इसी बीच बरसात में किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है. थानेसर में सोमवार को करीब 2 घंटे से बरसात जारी है, जिसके चलते किसान का पीला सोना अब मंडी में भी रहा है. हालांकि कुछ किसानों के द्वारा अपनी फसल बचाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ हद तक नुकसान उनको भी होने वाला है.
क्या कहते हैं किसानः किसान दिलबाग सिंह का कहना है कि "धान की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं की गई है. सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जहां 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने का आश्वासन दिया गया था. वही अभी तक सरकारी खरीद मंडियों में नहीं आई है. अब बरसात के कारण किसान और बर्बाद हो गए हैं. मंडी प्रशासन के पास किसान की फसल बचाने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है. हालांकि दावे बड़े-बड़े किए जाते हैं लेकिन नुकसान किसान को उठाना पड़ता है.
आढ़ती किसानों पर लगा रहे हैं मोटे कटः किसान धर्मपाल सिंह का कहना है कि "इस बारिश से उन्हें भारी नुकसान होने वाला है मंडियों में व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं है. किसानों को खुद अपनी तारपाल खरीद कर लानी पड़ रही है. किसानों का यह भी आरोप है कि जिन किसानों की प्राइवेट खरीद हुई है उन पर आढ़ती द्वारा मोटे कट लगाए जा रहे हैं."
कट चुके हैं 3500 गेटपासः थानेसर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष सुरेश सैनी ने बताया "अब तक पीआर धान 2 लाख 40 हजार क्विंटल आवक हुई जिसमें से सिर्फ 10 हजार 600 क्विंटल प्राइवेट बिक्री हुई है. अगर गेट पास की बात करे को ई खरीद पर अब तक 500 गेट पास कटे हैं और मैनुअल 3000 गेट पास कटे हैं. मंडी में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. अब सरकारी खरीद आने का इंतजार है."