धान खरीदी के अंतिम दिन तक खामी बरकरार, हजारों किसान समर्थन मूल्य से रह जाएंगे वंचित, उठाव नहीं होने से दोगुनी हुई परेशानी

धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है. लेकिन शनिवार छुट्टी होने की वजह से एक दिन पहले ही खरीदी खत्म हो जाएगी.

धान खरीदी के अंतिम दिन तक खामी बरकरार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 10:14 PM IST

कोरबा: शासन द्वारा 2 महीने से चली आ रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई थी. लेकिन इस दिन शनिवार की छुट्टी पड़ने की वजह से, अब एक दिन पहले 30 जनवरी को ही धान खरीदी की तिथि समाप्त हो जाएगी.

धान खरीदी के अंतिम दिन तक खामी बरकरार

धान खरीदी के अंतिम दिन ईटीवी भारत की टीम ने कोरबा जिले के धान उपार्जन केंद्र दादरखुर्द का दौरा किया. यहां चौंकाने वाली स्थिति देखने को मिली, उपार्जन केंद्र में कुल 700 किसान पंजीकृत हैं. लेकिन इनमें से महज़ 408 किसानों से ही खरीदी हो सकी है. इस अकेले केंद्र में लगभग 250 किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं. समिति के कर्मचारियों की ओर से जानकारी दी गई कि किसानों का डाटा एग्रीस्टैक पोर्टल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सका. जिसकी वजह से अब वह धान नहीं बेच पाएंगे.

इस वजह से परेशान हो रहे किसान

इस एक उपार्जन केंद्र के उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि जिले और राज्य में क्या स्थिति बन रही है. धान खरीदी के टारगेट से कोरबा जिला भी पिछड़ता हुआ दिख रहा है. जितने मात्रा में पिछले वर्ष धान की खरीदी हुई थी. उसे आंकड़े को भी प्राप्त कर पाना अब तक लगभग असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है. वर्तमान स्थिति में कोरबा जिले में 25 लाख 76000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है. जबकि पिछले वर्ष 28 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 3 लाख क्विंटल कम धान खरीदी होने की संभावना है.

बफर लिमिट से 10 गुना अधिक धान मंडी में डंप

दादरखुर्द के उपार्जन केंद्र में बफर लिमिट से 10 गुना धान का स्टैकिंग किया गया है. पिछले 15 दिन से धान का उठाव बंद कर दिया गया है. धान के रीसाइकलिंग की शिकायत आने के बाद राज्य भर में शासन स्तर से उठाव पर रोक लगा दी है, इससे समस्याएं बढ़ी हुई है. उपार्जन केंद्रों में क्षमता से अधिक धान रखा हुआ है. कोरबा जिले के दादरखुर्द उपार्जन केंद्र की बफर लिमिट महज़ 900 क्विंटल है. लेकिन यहां 10000 क्विंटल धान का संग्रहण किया गया है. जो कि इसकी बफर लिमिट की तुलना से 10 गुना अधिक है. समिति के कर्मचारी किसी तरह धान का संग्रहण किए हुए हैं, लेकिन उन्हें मौसम का डर भयभीत कर रहा है. यदि मौसम बिगड़ तो विस्फोटक स्थिति निर्मित हो सकती है. उठाव बंद होने के बाद लगभग सभी उपार्जन केंद्रों की स्थिति एक जैसी है, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात बने हुए हैं.

अब तक 25 लाख 76 हजार क्विंटल धान की खरीदी

कोरबा में गुरुवार तक की स्थिति में 41 समितियों के 65 उपार्जन केंद्रों के जरिए कुल मिलाकर 25 लाख 76 हजार क्विंटल धान के खरीदी हुई है.
कुल पंजीकृत किसानों में से 55 हजार 556 किसानों में से लगभग 40 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है. जबकि लगभग 10 हजार किसान अब तक धान नहीं बेच सके हैं. पिछले वर्ष लगभग 28 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी. 2 दिन पहले तक कोरबा जिले में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 लाख क्विंटल कम धान के खरीदी हुई है. अंतिम दो दिन में पिछले वर्ष की मात्रा को भी पीछे छोड़ना संभव नहीं लग रहा है.

टोकन जारी होने के प्रक्रिया पर कोई आदेश नहीं

वर्तमान स्थिति में किसानों को नया टोकन नहीं जारी किया जा रहा है. धान खरीदी की तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी. लेकिन छुट्टी होने की वजह से 30 जनवरी को ही धान खरीदी समाप्त हो जाएगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धान खरीदी की तिथि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब तक किसी भी समिति प्रबंधक या सहकारी बैंक को इसकी सूचना नहीं दी गई है. धान रीसाइकलिंग की शिकायतों के बाद धान का उठाव भी बंद कर दिया गया है. यह भी समितियां के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है.

तिथि बढ़ाये जाने की कोई जानकारी नहीं

कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने धान खरीदी में अव्यस्था के प्रश्न पर कहा कि धान का उठाव भी समय पर किया जा रहा है. कुछ ऊपर नीचे होगा तब भी निर्धारित तिथि के भीतर उठाव कर लिया जाएगा. कोरबा कलेक्टर से चर्चा हुई है. जिन्होंने जानकारी दी है कि टारगेट की तुलना में शत प्रतिशत किसानों से धान की खरीदी हो चुकी है. धान खरीदी की तिथि बढ़ाई जाएगी या नहीं इस विषय में फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है.

अंतिम दिन लगभग 950 किसान बेचेंगे धान

बुधवार को नया टोकन जारी करने के प्रक्रिया बंद कर दी गई है. जिन किसानों ने टोकन प्राप्त कर लिया है. उनसे गुरुवार और शुक्रवार को भी खरीदी की जाएगी. अनुमान है की अंतिम दिन जिले के सभी 65 उपार्जन केंद्रों में लगभग 950 किसान धान बेचेंगे. यदि ऐसा हुआ तब भी लगभग 10 हजार किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह जाएंगे. इनमें से कई किसान ऐसे हैं. जिनका डाटा एग्रीस्टैक पोर्टल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सका, तो कई किसान ऐसे हैं. जिनके धान का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं हुआ.


दो बार में जारी हुआ टोकन

मंडी पहुंचे किसान दूजराम पटेल बताते हैं कि गिरदावरी सत्यापन के बाद मेरे खाते में 88 क्विंटल धान प्रदर्शित हो रहा था. लेकिन जब बेचने आया तो मात्रा कम कर दी गई. समय कम होने की वजह से धान की मात्रा को नहीं सुधरवा पाया. जिसके कारण मैं लगभग 15 क्विंटल धान कम बेच पा रहा हूं, टोकन भी एक बार में नहीं मिला. मुझे दो बार टोकन लेने आना पड़ा. यदि एक बार में ही सारा धान बिक जाता, तो दूसरे बार के परिवहन का खर्चा पूरी तरह से बचता है.

मंडी पहुंचे एक अन्य किस सीताराम लहरे ने बताया कि ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया. घर से जब प्रयास करता तो लिमिट फुल प्रदर्शित हो रहा था. जिसके बाद ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है. अब मुझे ऑफलाइन टोकन प्रदान किया गया है. जिसके बाद कुल 58 क्विंटल धान बेचने के लिए आज आया हूं, लेकिन यहां बारदाना की समस्या है.


10 गुना अधिक धान मंडी में रखा

दादर खुर्द मंडी के बारदाना सुपरवाइजर कमलेश कर्ष का कहना है की दादरखुर्द की बफर लिमिट 900 क्विंटल है. लेकिन यहां 10000 कविता धान रखा गया है. उठाव बंद है, इसकी वजह से धान का संग्रहण करके रखा गया है. हमारे मंडी में कुल 700 किसान पंजीकृत हैं. इसमें से 408 किसानों ने अपना धान बेच लिया है. शेष लगभग 259 किसानों का डाटा एग्रीस्टैक पोर्टल में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है. जिसके कारण वह अब धान नहीं बेच पा रहे हैं. टोकन जारी करने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. तिथि बढ़ाये जाने के विषय में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है.

