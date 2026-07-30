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कोरबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्यों दूर हैं किसान? घटती संख्या बनी चिंता का विषय

अब तक 9800 किसानों ने फसल का बीमा कराया है जबकि पिछले साल इस अवधि में 23 हजार किसानों ने इंश्योरेंस कराया था.

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJNA KORBA
कोरबा के किसान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 1:07 PM IST

5 Min Read
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​कोरबा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों की आर्थिक सुरक्षा का कवच माना जाता है. लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इस योजना की स्थिति बेहद चिंताजनक है. इस खरीफ सीजन में जिले के केवल 9,800 किसानों ने ही अपनी फसलों का बीमा कराया है. विडंबना यह है कि पिछले वर्ष इसी अवधि में करीब 23,000 किसानों ने बीमा कराया था. यानी एक साल के भीतर बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई

बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अंतिम कुछ दिन ही शेष रह गए हैं. ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान रुचि नहीं ले रहे हैं.

कोरबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बुरा हाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब तक जिले के 9889 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अपनी फसल का बीमा कर लिया है. पिछले बार सामने 23000 किसानों का बीमा किया था, अंतिम तिथि 31 जुलाई है. हमने सभी फील्ड अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है, प्रयास जारी है-डीपीएस कंवर, जिला कृषि अधिकारी

कृषि अधिकारी की किसानों से अपील

जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से बीमा कराने की अपील की. उन्होंने कहा कृषि भी एक तरह का उद्योग है. किसी भी तरह के नुकसान और रिस्क से बचने के लिए जोखिम की भरपाई के लिए बीमा महत्वपूर्ण है. किसानों को हर हाल में बीमा कराना चाहिए.

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पिछले साल 23000 किसानों ने कराया था बीमा (ETV Bharat Chhattisgarh)

55000 पंजीकृत किसान सहकारी समिति में

जिले में सहकारी समितियों में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 55,000 है. यदि भूमिहीन व सीमांत किसानों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह आंकड़ा लगभग डेढ़ लाख तक पहुंच जाता है. इसके बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में अन्नदाता इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ने से कतरा रहे हैं. कई बार जागरूकता के अभाव में भी किसान इस योजना से दूर रह जाते हैं, तो कुछ किसान बीमा की जटिलताएं और क्लेम मिलने में होने वाली देरी से भी योजना से दूरी बनाते हैं.

​हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचा तो नहीं मिलता क्लेम

​कोरबा जिला लंबे समय से हाथियों के उत्पात और दल की आवाजाही से प्रभावित रहा है. हाथियों द्वारा धान या अन्य फसल को रौंदने या खाने से होने वाले भारी नुकसान को वर्तमान फसल बीमा योजना के दायरे में सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है. कुछ समय पहले यह सूचना आई थी कि हाथियों से फसल के नुकसान पर भी बीमा का क्लेम मिलेगा लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ है. किसान असमंजस में रहते हैं कि वन्यजीवों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी से कैसे मिले.

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खरीफ सीजन में सिर्फ 9800 किसानों ने कराया बीमा (ETV Bharat Chhattisgarh)

​वन विभाग के मुआवजे की नाकाफी राशि

हाथियों या अन्य वन्यजीवों द्वारा फसल उजाड़े जाने पर वन विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है. लेकिन यह राशि वास्तविक लागत और नुकसान की तुलना में बेहद कम होती है. महीनों की मेहनत और लागत का एक अंश भी मुआवजे के रूप में नहीं मिल पाता है. ​किसानों में यह आम धारणा बन चुकी है कि फसल खराब होने पर बीमा का क्लेम मिलना बेहद जटिल प्रक्रिया है. कागजी कार्रवाई, समय पर सर्वे न होना और कंपनियों के चक्कर काटने से परेशान होकर किसान बीमा कराने से बचते हैं.कई बार किसान इसे स्वेच्छा से नहीं बल्कि बैंक लोन से जुड़ी औपचारिकता मानते हैं. जो किसान कर्ज नहीं लेते, वे इसके प्रति उदासीन रहते हैं.

​प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ऐसे मिलता है लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. ​जिले में अधिसूचित फसलों जैसे धान, गेंहूं, मक्का की खेती करने वाले सभी किसान (ऋणी और अऋणी दोनों) इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. अऋणी किसान अपनी इच्छा से बैंक, लोक सेवा केंद्र या सीधे पोर्टल के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं. ​किसानों के लिए प्रीमियम की दरें बहुत कम निर्धारित की गई हैं. ​खरीफ फसल में कुल बीमा राशि का 2%, ​रबी फसल में कुल बीमा राशि का 1.5%, जबकि बागवानी फसलें के लिए कुल बीमा राशि का 5% प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया जाता है.

​इस तरह मिलता है बीमा का क्लेम

​योजना के तहत बुवाई से लेकर खड़ी फसल और कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल जिसकी अधिकतम अवधि 14 दिनों तक है, उसे कवर किया जाता है. सूखा, बाढ़, जलभराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरना के अलावा ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव के कारण होने वाला स्थानीय नुकसान बीमा के दायरे में आता है.

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