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करनाल में किसानों का प्रदर्शन, सांसद के नाम सौंपा ज्ञापन, भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में करनाल में किसानों का जोरदार प्रदर्शन के स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा.

PROTEST ON INDIA US TRADE DEAL
करनाल में किसानों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 24, 2026 at 8:44 PM IST

4 Min Read
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करनाल/भिवानी: भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के प्रस्तावित समझौते के विरोध में शुक्रवार को करनाल सहित हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने 'देश बचाओ मोर्चा' के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से करनाल लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार इस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर न करे और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे.

सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोपः भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक अधिकार लगातार कमजोर किए जा रहे हैं. उनका कहना था कि "आम लोगों और किसानों को अपनी मांगें शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा." उन्होंने आरोप लगाया कि "विरोध की हर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है."

करनाल में भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का किसानों ने किया विरोध (ETV Bharat)

दिल्ली कूच रोका, बैरिकेडिंग पर जताया रोष: किसान नेताओं ने कहा कि "जब वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के किसान घाट की ओर बढ़ रहे थे, तब हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने बस्तारा टोल प्लाजा, शंभू बॉर्डर समेत विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। किसानों का आरोप है कि उनके ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिससे शांतिपूर्ण आंदोलन में बाधा उत्पन्न हुई."

Farmers in Karnal protested against the India-US Free Trade Agreement.
करनाल में सांसद के नाम ज्ञापन सौंपते किसान नेता (ETV Bharat)

'ट्रेड डील से भारतीय कृषि को होगा बड़ा नुकसान': प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने आशंका जताई कि यदि भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ तो अमेरिका के सस्ते कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद और मेवे भारतीय बाजारों में बड़ी मात्रा में आएंगे. उनका कहना है कि इससे भारतीय किसानों की फसलों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, कृषि लागत बढ़ेगी और छोटे व मध्यम किसान आर्थिक संकट में फंस सकते हैं. किसानों ने सरकार से इस समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की.

युवाओं के आंदोलन के समर्थन का ऐलान: किसान नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं का भी खुलकर समर्थन किया. रतन मान ने कहा कि "आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि किसान संगठन युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं और यदि संयुक्त किसान नेतृत्व का आह्वान हुआ तो किसान फिर से दिल्ली कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे.

संसद में किसानों की आवाज उठाने की मांग: किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री एवं करनाल के सांसद मनोहर लाल खट्टर से अपील की कि "वे संसद में किसानों की चिंताओं को मजबूती से उठाएं." प्रदर्शनकारियों का कहना था कि "उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर किसानों के हितों को ध्यान में रखे बिना कोई फैसला न लिया जाए.

करनाल में भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का किसानों ने किया विरोध (ETV Bharat)

भिवानी में किसानों ने किया प्रदर्शनः संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी के नेतृत्व में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इंगलेंड और न्यूजीलैंड के साथ गैर बराबरी आधार पर जो व्यापार समझौते किए जा रहे हैं. उनके रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भिवानी-महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मबीर के कैंप आफिस का घेराव किया. इस संबंध में सांसद धर्मबीर की ओर से उनके बेटे मोहित चौधरी को ज्ञापन दिया. इससे पहले किसान चौधरी छोटूराम चौक पर एकत्रित हुए और एक सभा की, जिसकी अध्यक्षता किसान सभा के रामफल देशवाल, एआईकेकेएमएस के रोहताश सैनी, भारतीय किसान यूनियन नैन ग्रुप, किसान मजदूर यूनियन के राजकुमार हड़ोदी और स्वराज किसान मोर्चा के युद्धवीर खरेटा ने संयुक्त रूप से की. मंच संचालन किसान सभा के मास्टर जगरोशन और मास्टर बस्तीराम ने संयुक्त रूप से किया.

ये भी पढ़ें-करनाल के बस्ताड़ा टोल पर पुलिस ने किसानों को रोका, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में कर रहे थे दिल्ली कूच

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