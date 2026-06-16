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डीजल नहीं मिलने से भड़के किसान, कहा- खेत गिरवी रखकर कई किसानों ने ट्रैक्टर खरीदा, अब कैसे करें खेती, NH 30 जाम

माकड़ी चौक पर सुबह से शुरू हुआ किसानों का चक्काजाम देर रात तक जारी रहा. राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया है.

KANKER FARMERS PROTEST
कांकेर डीजल के लिए किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 7:23 AM IST

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कांकेर: डीजल संकट अब किसानों के आंदोलन का कारण बन गया है. डीजल की किल्लत से परेशान किसानों का आक्रोश सोमवार देर रात फूट पड़ा. किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित माकड़ी चौक में ट्रैक्टर खड़े कर चक्काजाम कर दिया, जिससे नेशनल हाइवे 30 पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा.

डीजल के लिए किसानों का प्रदर्शन

रात करीब साढ़े दस बजे बड़ी संख्या में किसान माकड़ी चौक पहुंचे और सड़क के बीच ट्रैक्टर खड़े कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों ने डीजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की. देखते ही देखते राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन गई और दोनों ओर ट्रकों, बसों और निजी वाहनों की लंबी कतार लग गई. चक्काजाम की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. कांकेर तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, हालांकि किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे.

मानसून में डीजल के लिए किसान परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीजल के लिए हमने चक्का जाम किया है. आगे चलकर बड़े आंदोलन का रूप लेगा. हमें डीजल नहीं मिल रहा है. मानसून आ गया है यदि हमें डीजल नहीं मिलेगा तो हम खेत कैसे जोतेंगे. 500 हजार रुपये का डीजल दिया जा रहा है वो हमें खेत पहुंचने में ही खर्च हो जाता है – हर्ष सिंह ठाकुर, किसान

"मानसून का समय निकल रहा लेकिन खेती नहीं हो रही"

किसानों का कहना है कि लंबे समय से डीजल नहीं मिलने के कारण खेती-किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा.

KANKER FARMERS PROTEST
माकड़ी चौक पर सुबह से देर रात तक डीजल के लिए बैठे रहे किसान (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसानी का 30 दिन का समय होता है यदि किसान को डीजल नहीं मिलेगा तो क्या कमाएगा. अधिकारियों का कहना है कि 2000 रुपये का डीजल देंगे, लेकिन उतने डीजल तो खेत में 1 घंटे में खर्च हो जाएगा. हर रोज हम डीजल के लिए क्या ऐसे ही लाइन लगाते रहेंगे – किसान

नेशनल हाइवे 30 जाम

नेशनल हाइवे पर लगे जाम के कारण लंबी दूरी की बसों के यात्री, निजी वाहन चालक और मालवाहक वाहन फंस गए. रात के समय अचानक बने हालात से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. कई लोग घंटों तक सड़क पर जाम खुलने का इंतजार करते रहे.

KANKER FARMERS PROTEST
NH 30 पर लगा जाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

गौरतलब है कि किसानों ने दिन में भी दुधावा चौक में चक्काजाम कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी. उस समय अधिकारियों की समझाइश के बाद आंदोलन समाप्त हो गया था, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से किसान देर रात फिर सड़क पर उतर आए और माकड़ी चौक में चक्काजाम कर दिया. किसानों का कहना है कि जब तक डीजल आपूर्ति सामान्य नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल प्रशासन किसानों से लगातार चर्चा कर रोजाना 2 हजार का डीजल पेट्रोल पंपों से दिलवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद किसान चक्का जाम से हटे.

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मानसून आ गया लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा डीजल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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