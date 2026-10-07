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जींद में धान खरीद नहीं होने पर बिफरे किसान, जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर किया रोड जाम

जींद: अलेवा अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद शुरू नहीं होने से बुधवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. किसानों ने जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर जींद-असंध रोड पर अलेवा के मुख्य चौक को जाम कर दिया. किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द धान की खरीद शुरू करने की मांग की. रोड जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. किसानों ने मंगलवार को अलेवा अनाज मंडी में धरना देकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था.

पहले चेतावनी, फिर किया जामः किसानों ने चेतावनी दी थी कि बुधवार सुबह 11 बजे तक मंडी में पीआर धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो वे जींद-असंध रोड जाम कर देंगे. निर्धारित समय तक खरीद शुरू नहीं होने पर किसान जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर सड़क पर पहुंच गए और अवरोधक खड़े कर जाम लगा दिया.

जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर किसानों ने किया रोड जाम (ETV Bharat)

धान की खरीद शुरू करने की मांग पर अड़े किसानः इसके बाद कामरेड प्रताप नंबरदार अलेवा की अगुवाई में किसानों ने जाम लगाया. उन्होंने कहा कि किसान पिछले कई दिनों से पीआर धान लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं होने के कारण उन्हें फसल के साथ मंडी में ही रहने को मजबूर होना पड़ रहा है. किसानों का आरोप है कि अधिकारियों से कई बार खरीद शुरू करवाने की मांग की गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. जाम की सूचना मिलते ही अलेवा पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया. इसके बाद अलेवा के नायब तहसीलदार औंकार दत्त शर्मा किसानों से बातचीत करने पहुंचे. किसान धान की खरीद शुरू होने की मांग पर अड़े रहे.

सड़क पर डटे रहे किसानः मामला नहीं सुलझने पर उचाना एसडीएम सुमन यादव मौके पर पहुंचीं. उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. बातचीत के बाद एसडीएम ने अलेवा मंडी में धान की खरीद शुरू करवाई. हालांकि खरीद शुरू होने के बाद भी किसान सड़क से नहीं हटे और अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रही. किसान नेताओं करतार गोहियां, रविंद्र हसनपुर, वेद प्रकाश सहित अन्य किसानों ने कहा कि "खरीद व्यवस्था सुचारू होने और किसानों की फसल की खरीद सुनिश्चित होने के बाद ही वे जाम हटाने पर फैसला करेंगे.