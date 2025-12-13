ETV Bharat / state

समेकित खेती से किसान हो रहे मालामाल, लाखों की कमाई कर हो रहे खुशहाल

हजारीबागः खेती अब एक व्यवसाय के रूप में बदलती जा रही है. किसान व्यावसायिक कृषि पर अधिक जोर दे रहे हैं. इन दिनों समेकित कृषि प्रणाली की चर्चा खूब हो रही है. हजारीबाग के सदर प्रखंड के रहने वाले अमनारी गांव के प्रगतिशील किसान राम प्रसाद कुशवाहा इस प्रणाली से खेती कर साल भर में एक एकड़ जमीन में 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं. इसके अलावा वे अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अब खेती नई प्रणाली से करें, ताकि अपनी आय दोगुनी कर सकें.

इन दोनों समेकित खेती की चर्चा किसान और कृषि वैज्ञानिक खूब कर रहे हैं. साथ ही साथ किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि वह इस प्रणाली से ही खेती करें ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके. समेकित खेती एक ऐसा तरीका है, जिसमें फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन जैसे कई घटक एक साथ किए जाते हैं, ताकि एक घटक का अपशिष्ट दूसरे के लिए खाद बन सके. इसके साथ ही लागत भी कम हो और आय सालों भर हो सके.

समेकित कृषि प्रणाली से अच्छी आमदनी

हजारीबाग के किसान राम प्रसाद कुशवाहा इस प्रणाली से खेती कर एक साल में एक एकड़ जमीन से लगभग 8 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं. राम प्रसाद कुशवाहा बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली से किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं. इस मॉडल में किसान एक साथ कई चीजों की खेती और पालन कर सकते हैं.