समेकित खेती से किसान हो रहे मालामाल, लाखों की कमाई कर हो रहे खुशहाल
समेकित खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और बागवानी एक साथ कर सकते हैं.
Published : December 13, 2025 at 1:11 PM IST
हजारीबागः खेती अब एक व्यवसाय के रूप में बदलती जा रही है. किसान व्यावसायिक कृषि पर अधिक जोर दे रहे हैं. इन दिनों समेकित कृषि प्रणाली की चर्चा खूब हो रही है. हजारीबाग के सदर प्रखंड के रहने वाले अमनारी गांव के प्रगतिशील किसान राम प्रसाद कुशवाहा इस प्रणाली से खेती कर साल भर में एक एकड़ जमीन में 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं. इसके अलावा वे अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अब खेती नई प्रणाली से करें, ताकि अपनी आय दोगुनी कर सकें.
समेकित खेती से लाभा
इन दोनों समेकित खेती की चर्चा किसान और कृषि वैज्ञानिक खूब कर रहे हैं. साथ ही साथ किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि वह इस प्रणाली से ही खेती करें ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके. समेकित खेती एक ऐसा तरीका है, जिसमें फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन जैसे कई घटक एक साथ किए जाते हैं, ताकि एक घटक का अपशिष्ट दूसरे के लिए खाद बन सके. इसके साथ ही लागत भी कम हो और आय सालों भर हो सके.
समेकित कृषि प्रणाली से अच्छी आमदनी
हजारीबाग के किसान राम प्रसाद कुशवाहा इस प्रणाली से खेती कर एक साल में एक एकड़ जमीन से लगभग 8 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं. राम प्रसाद कुशवाहा बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली से किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं. इस मॉडल में किसान एक साथ कई चीजों की खेती और पालन कर सकते हैं.
खेती के तरीके और तकनीक में बदलाव की आवश्यकता
समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल अपनाने से क्षेत्र के किसानों की दशा और दिशा दोनों बदलेगी. स्थानीय किसान समेकित कृषि को अपनाएं. समेकित कृषि प्रणाली खेती की आधुनिक तकनीक है. इस तकनीक के जरिए खेती के सभी घटकों को शामिल किया जाता है, जिससे किसान साल भर आमदनी कर सकते हैं.
किसान को अपने तरीके और तकनीक दोनों में बदलाव करने की आवश्यकता है. मौजूदा दौर में जब खेती में लागत बढ़ रही हो और मुनाफा कम होता जा रहा हो, तो ऐसे में किसानों के लिए यह सोचना जरूरी हो जाता है कि वे अपनी कृषि प्रणाली में कौन-कौन से बदलाव कर सकते हैं ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें. और इसका सही उपाय हे कि ‘समेकित कृषि प्रणाली’ को अपनाएं तथा मुनाफे में अधिक इजाफा करें.
