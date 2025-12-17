एथेनॉल फैक्ट्री विवाद: किसानों की प्रशासन के साथ वार्ता, MoU रद्द करने के लिए 20 दिन का अल्टीमेटम
किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री का MoU रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की. 7 जनवरी को महापंचायत की चेतावनी दी.
Published : December 17, 2025 at 7:00 PM IST
हनुमानगढ़: जिले में टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच बुधवार को प्रशासन और किसान नेताओं के बीच वार्ता हुई. इस बैठक में किसानों ने अपनी मांगें विस्तार से रखते हुए फैक्ट्री से जुड़े MoU को रद्द करने और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की.
किसान नेता मंगेज चौधरी ने बताया कि वार्ता के दौरान किसान नेताओं ने दोहराया कि एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण से क्षेत्र के किसानों की जमीन, पर्यावरण और जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. किसान नेताओं ने प्रशासन के समक्ष यह भी मांग रखी कि किसानों पर दर्ज सभी मामलों को तत्काल वापस लिया जाए.
शांति बनाए रखने की अपील: प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने किसानों की मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि किसानों की सभी मांगों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा और वहां से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने किसानों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में सहयोग की अपील की है.
किसान नेता मंगेज चौधरी ने बताया कि वार्ता में किसान नेताओं ने प्रशासन को 20 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो एक बार फिर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि किसानों ने 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत आयोजित करने की चेतावनी भी दी है. साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि आने वाले 20 दिनों तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा.
ये अधिकारी हुए शामिल: इस महत्वपूर्ण वार्ता में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) बीजू जॉर्ज जोसेफ, संभागीय आयुक्त, आईजी बीकानेर, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा वार्ता में IAS अधिकारी रवि सुरपुर और IAS कानाराम भी शामिल हुए, जो पूर्व में हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर रह चुके हैं.
वार्ता के बाद किसान नेता महापंचायत स्थल पर पहुंचकर किसानों को बातचीत की पूरी जानकारी देंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. हनुमानगढ़ में आयोजित हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए. फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच संवाद बना हुआ है, लेकिन आगामी 20 दिन इस पूरे मामले में निर्णायक माने जा रहे हैं.
