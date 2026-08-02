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हांसी में मौसम की मार से किसान परेशान, कम बारिश से धान की फसल पर संकट, सूखने की कगार पर खेत

बारिश न होने पर ट्यूबल के सहारे खेतीः खेतों में खड़ी धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच सकती है. क्योंकि नहरों में ना के बराबर होने पर ओर बारिश न होने पर ट्यूबल के सहारे किसानों के धान के खेत को पानी जैसे तैसे भरा हुआ है. किसान उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होने से राहत मिल जायेगी. अक्सर साल के इन दिनों बारिश होती है. लेकिन अबकी बार बारिश न होने से किसान हताश हो गये हैं. फिलहाल हांसी के किसान हर दिन आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. अब उनकी पूरी उम्मीद मानसून की अच्छी बारिश पर टिकी है, क्योंकि यही बारिश उनकी फसल और आजीविका दोनों को बचा सकती है.

बारिश की आस लगाए बैठे हैं किसानः बारिश का इंतजार अब किसानों की चिंता बढ़ाता जा रहा है. लगातार सूखे जैसे हालात के कारण खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित होने लगी हैं. धान सहित अन्य फसलों पर संकट गहराता जा रहा है और किसान जल्द बारिश की आस लगाए बैठे हैं. अब बारिश न होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

हांसीः क्षेत्र में सावन की शुरुआत के बावजूद मानसून की बेरुखी किसानों पर भारी पड़ रही है. बारिश नहीं होने से खेत सूख चुके हैं. पहली खरीफ फसल कई किसानों की लगभग बर्बाद हो गई है. अब किसान दोबारा खेत जोतकर बारिश का इंतजार करने को मजबूर हैं.

बाजरे की फसल हो चुकी है खराबः किसान शमशेर का कहना है कि यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. पानी न मिलने के कारण बाजरा की फसल पहले ही खराब हो चुकी है. बारिश नहीं होने के कारण किसानों को अब ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे डीजल और बिजली का खर्च बढ़ रहा है. वहीं शहर में भी पानी की आपूर्ति कम होने लगी है, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ट्यूबवेल से खेती की लागत बढ़ीः सत्यनारायण किसान गांव ढाणा खुर्द निवासी ने कहा कि "बारिश नहीं होने से हमारी फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है. अब पूरी उम्मीद बारिश पर ही टिकी हुई है. अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों को भारी नुकसान होगा. ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे डीजल और बिजली का खर्च काफी बढ़ जाएगा. ऐसे में खेती की लागत भी बढ़ेगी और किसान आर्थिक परेशानी में आ जाएंगे.

धान की फसल पर मंडरा रहा है खतराः मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में भी अच्छी बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है. ऐसे में किसानों की चिंता और बढ़ गई है तथा सभी की निगाहें अब आसमान पर टिकी हुई हैं, बारिश नहीं होने से धान की फसल प्रभावित हो रही है. अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी. ट्यूबवेल से पानी लगाना महंगा पड़ रहा है और लागत लगातार बढ़ रही है.

कम बारिश पशु चारे का बढ़ा संकटः किसान द्वारा दोबारा जुताई, बीज और डीजल पर अतिरिक्त खर्च ने उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ा दी हैं. यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसल को भारी नुकसान होगा. साथ ही पशुओं के लिए हरे चारे का संकट भी गहराने लगा है.

खरीफ फसल को भारी नुकसानः किसान द्वारा दोबारा जुताई, बीज और डीजल पर अतिरिक्त खर्च ने उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ा दी हैं. यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसल को भारी नुकसान होगा. साथ ही पशुओं के लिए हरे चारे का संकट भी गहराने लगा है.