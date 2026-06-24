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गढ़वा में अभी तक नहीं हुई बारिश, कृषि विभाग अपने लक्ष्य को लेकर मायूस

गढ़वाः देश के लगभग हर कोने में मानसून आ गया है लेकिन गढ़वा में अभी तक मानसून का अता पता नहीं है. वर्षा न होने से किसान भी बहुत परेशान हैं. अब कृषि विभाग भी लक्ष्य प्राप्ति के बारे में सोच रहा है. मानसून का जो अनुमान लगाया गया था उसके हिसाब से बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है.

गढ़वा कृषि विभाग का टारगेट

झारखंड सरकार के कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष गढ़वा कृषि विभाग को दिए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं- धान के लिए 55 हजार हेक्टेयर, मक्का के लिए 30 हजार हेक्टेयर और दलहन के लिए 30 हजार हेक्टेयर.

जिला कृषि पदाधिकारी और कृषि वैज्ञानिक के बयान (Etv Bharat)

गढ़वा में अभी तक नहीं हुई है वर्षा

पिछले साल भी गढ़वा जिले का यही लक्ष्य रखा गया था. बीते वर्ष मौसम ने साथ दिया था तो विभाग ने इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लिया था. लेकिन इस वर्ष इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विभाग अजमंजस में है. क्योंकि इस साल अब तक गढ़वा जिले में जीरो परसेंट बारिश हुई है. जबकि मौसम विभाग का अलर्ट हर समय आ रहा है जिससे किसानों में खुशी तो दिख रही है लेकिन बारिश नहीं होने के बाद मायूसी भी हो रही है.