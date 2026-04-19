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स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए बन सकती है आमदनी का साधन, लेकिन सरकारी संसाधन आमदनी बढ़ाने के लिए नाकाफी

देवघर: झारखंड के देवघर जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती काफी लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीकी खेती कर देवघर के कई किसान अपनी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लेकर आए हैं. कई किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से हुई आमदनी से काफी खुश हैं.

स्ट्रॉबेरी की खेती काफी महंगी है

इसी को देखते हुए देवघर के अन्य किसानों ने भी स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, लेकिन सभी की किस्मत एक जैसी नहीं रही. मधुपुर अनुमंडल के पहाड़पुर की रहने वाली रेखा देवी ने भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर कई सपने सजाए थे लेकिन उनके सपने आज भी अधूरे हैं. उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती में काफी खर्च होता है.

आम फसलों की खेती की तरह इसकी खेती नहीं की जाती है. स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है, यदि जमीन गीली नहीं होती है तो स्ट्रॉबेरी के फल मीठे नहीं हो पाते हैं और अगर स्ट्रॉबेरी मीठी नहीं हुई तो बाजार में अच्छे दाम भी नहीं मिलेंगे.

डोभा या तालाब का इंतजाम नामुमकिन है

किसान रेखा देवी ने बताया कि यदि सरकार की तरफ से सिंचाई की सुविधा दी जाए तो इसकी खेती से देवघर के किसान अच्छी आमदनी कर पाएंगे. स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले अन्य किसानों ने कहा कि यह खेती एक महंगी खेती है लेकिन इसमें आमदनी भी बहुत ज्यादा होती है. स्ट्रॉबेरी की खेती में उपयोग होने वाले अन्य संसाधन तो किसान अपने स्तर से जुटा लेते हैं लेकिन सिंचाई के लिए डोभा या तालाब का इंतजाम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है.

देवघर स्ट्रॉबेरी के लिए जाना जा सकता है

देवघर के गिधनी की रहने वाली किसान रूबी देवी बताती हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती संसाधन के अभाव में किसान नहीं कर पा रहे हैं. यदि सरकारी संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिले तो देवघर स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जाना जा सकता है.

किसानों की समस्या पर जब जिले के उद्यान पदाधिकारी यशराज कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सिंचाई एक बड़ी समस्या है. यह सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में है. क्योंकि झारखंड में पानी का स्तर काफी नीचे है. जिस वजह से सिंचाई के संसाधन भी सीमित हैं.