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बारिश की बेरुखी से देवघर में खेती पर संकट, 50 प्रतिशत भी नहीं हो सकी धान की रोपनी, किसान राज्य सरकार से मुआवजे की कर रहे मांग

देवघर में इस वर्ष बारिश कम होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. धान की रोपनी भी नहीं हो सकी है.

FARMERS IN DEOGHAR ARE WORRIED
धान रोपते करते किसान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 9:00 PM IST

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देवघर: झारखंड जैसे कृषि प्रधान राज्य में बड़ी आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है. ऐसे में खेती के लिए पर्याप्त बारिश बेहद जरूरी है. लेकिन इस वर्ष मानसून की बेरुखी ने देवघर समेत संथाल परगना के किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश की कमी के कारण धान की रोपनी और सब्जियों की खेती प्रभावित हो रही है. किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए अपनी जेब से हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं.

डीजल-पेट्रोल खरीदकर खेतों में पानी पहुंचा रहे किसान

देवघर के किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने के कारण खेतों में पर्याप्त पानी नहीं है. धनेर गांव के किसान तुरवानी पंडित ने बताया कि खेत में पानी भरने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है. इसके लिए हर दिन डीजल और दूसरे ईंधन पर हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं. मधुपुर के किसान मुरलीधर महतो का कहना है कि सिंचाई की समस्या को लेकर अब तक कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा है.

जानकारी देते किसान (Etv Bharat)

वहीं बरमसिया गांव के किसान केदार दास ने बताया कि किसान अपनी जमा पूंजी से महंगे दाम पर पेट्रोल-डीजल खरीदकर खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं. इसके बावजूद खेतों की पूरी तरह सिंचाई नहीं हो पा रही है.

आधे से भी कम खेतों में खेती की स्थिति

किसानों के अनुसार, बारिश की कमी के कारण जिले में करीब 50 प्रतिशत कृषि योग्य जमीन पर भी खेती नहीं हो सकी है. कई खेत अब भी खाली पड़े हैं. किसानों का कहना है कि यदि समय रहते पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो धान और सब्जियों के उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ेगा. किसानों ने सरकार से मांग की है कि यदि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कम से कम जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, ताकि उन्हें सरकारी मुआवजा और राहत का लाभ मिल सके.

कृषि विभाग के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, देवघर जिले में करीब एक लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है. विभाग के अनुसार, इस वर्ष अब तक करीब 10 से 12 प्रतिशत क्षेत्र में ही खेती हो सकी है. कृषि विभाग की ओर से किसानों को कम पानी में होने वाली फसलों और मोटे अनाज की खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है.

सामान्य से काफी कम हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देवघर जिले में सामान्य बारिश की तुलना में करीब 46 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. जिले में इस अवधि तक सामान्य रूप से करीब 573 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि अब तक करीब 307 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई है.

देवघर के अलावा गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ समेत संथाल परगना के अन्य जिलों में भी बारिश की कमी का असर खेती पर देखने को मिल रहा है.

सरकार से राहत की उम्मीद

किसानों का कहना है कि खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है. अगर तत्काल सिंचाई की व्यवस्था संभव नहीं है तो सरकार किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराए, ताकि बारिश की कमी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके.

अब किसानों की नजरें आने वाले दिनों में होने वाली बारिश पर टिकी हैं. समय पर पर्याप्त बारिश हुई तो धान की रोपनी और सब्जियों की खेती में तेजी आ सकती है. वहीं बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में अनाज और सब्जियों के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है.

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