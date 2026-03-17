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बूंद-बूंद पानी को तरसते खेत: सब्जी की खेती के लिए मशहूर देवघर के किसान सिंचाई संकट से बेहाल

देवघर में किसान बड़े पैमाने पर सब्जियां और फल उगाते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

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तैयार फसल पर सिंचाई का खतरा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 2:29 PM IST

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देवघर: झारखंड को कृषि प्रधान राज्य माना जाता है. यहां खनिज संपदा के साथ-साथ खेती भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है. बावजूद इसके, राज्य के कई जिलों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. खासकर गर्मी का मौसम आते ही किसानों के सामने पानी का संकट विकराल रूप ले लेता है.

किसानों की मेहनत और उम्मीद दोनों दांव पर

देवघर जिले की बात करें तो यहां निगम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों तक कई इलाके ऐसे हैं, जो हर वर्ष गर्मी में लगभग सूखाग्रस्त स्थिति में पहुंच जाते हैं. हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि प्रशासन को कई क्षेत्रों को ड्राई जोन घोषित करना पड़ता है. पानी की कमी का सबसे अधिक असर खेती पर पड़ता है, जिससे किसानों की मेहनत और उम्मीद दोनों दांव पर लग जाते हैं.

किसान और जिला कृषि पदाधिकारी के बयान (Etv Bharat)

देवघर में समुचित सिंचाई की आवश्यकता

देवघर के सारवां, सोनारायठाड़ी, देवीपुर और देवघर प्रखंड के कई गांवों में किसान गर्मी के मौसम में सब्जी और फल की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं. यहां के खेतों में खीरा, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, टमाटर और तरबूज जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जो स्थानीय बाजारों के साथ-साथ आसपास के जिलों तक भेजी जाती हैं. लेकिन इन फसलों की सबसे बड़ी जरूरत है- समुचित सिंचाई.

जीवन-यापन और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव

सब्जियों की खेती में नियमित और पर्याप्त पानी अनिवार्य होता है, लेकिन देवघर में जल स्रोतों की कमी के कारण किसान अक्सर सिंचाई के लिए जूझते नजर आते हैं. कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि खेतों में खड़ी फसलें पानी के अभाव में सूखने लगती हैं और किसानों की महीनों की मेहनत देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है. इसका सीधा असर उनके जीवन-यापन और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है.

देवघर के किसान विश्वनाथ यादव बताते हैं कि मार्च का महीना शुरू होते ही अधिकांश तालाब और कुओं का जलस्तर तेजी से नीचे चला जाता है. वर्तमान समय में गेहूं की कटाई का दौर है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण गेहूं की फसल भी अपेक्षित उत्पादन नहीं दे पा रही है.

पानी नहीं मिलने से किसान हो जाते हैं मजबूर

किसान बताते हैं कि अप्रैल और मई के महीनों में जब नई फसल बोने का समय आता है, तब पानी की समस्या और भी गंभीर हो जाती है. खेत तैयार रहते हैं, बीज भी उपलब्ध होता है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों को मजबूर होकर इंतजार करना पड़ता है. कई बार तो उन्हें फसल बोने की योजना ही बदलनी पड़ती है.

किसानों की इस समस्या को स्वीकार करते हुए देवघर की जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. वीणा टुडू कहती हैं कि जिले में पानी की कमी वास्तव में एक बड़ी चुनौती है. इसी समस्या को देखते हुए किसानों को ड्रीप इरिगेशन योजना का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है. इस तकनीक के माध्यम से कम पानी में भी फसलों की प्रभावी सिंचाई संभव हो पाती है.

आधुनिक कृषि पद्धतियों के उपयोग से किसानों को लाभ मिलेगा

उन्होंने बताया कि ड्रीप इरिगेशन के लिए किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें वैज्ञानिक खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है. आधुनिक कृषि पद्धतियों के उपयोग से कम पानी में भी बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा.

हालांकि, कई किसानों का कहना है कि ड्रीप इरिगेशन की सुविधा अभी सीमित किसानों तक ही पहुंच पाई है. अधिकांश किसानों को अपनी जेब से खर्च कर यह व्यवस्था करनी पड़ रही है. उनका आरोप है कि जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से इस दिशा में अभी तक कोई व्यापक और प्रभावी पहल नहीं दिखाई दे रही है.

व्यवस्था में बदलाव आना जरूरी

ऐसे में सवाल यह उठता है कि सब्जी उत्पादन के लिए पहचान बना चुके देवघर के किसानों को आखिर सिंचाई की स्थायी और पर्याप्त सुविधा कब मिलेगी. क्या इस वर्ष भी किसान अपने खेतों को बचाने के लिए बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे, या फिर व्यवस्था में ऐसा बदलाव होगा जो उनकी मेहनत को नई उम्मीद दे सके.

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