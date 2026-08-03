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चित्तौड़गढ़: डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर अफीम किसानों का बड़ा आंदोलन, कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू

किसान रैली के रूप में कलक्ट्रेट पहुंचे: राष्ट्रीय अफीम किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश जोशी ने बताया कि किसानों के हित में किए जा रहे प्रदर्शन में बड़ीसादड़ी, डूंगला के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी किसान पहुंचे हैं. प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान पहले पीजी कॉलेज परिसर पहुंचे. यहां से बड़ी संख्या में किसान रैली के रूप में कलक्ट्रेट चौराहे तक पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया.

किसान मुख्य रूप से हाल ही में आबकारी विभाग की और से दिए डोडा चूरा नष्टीकरण के आदेश के खिलाफ हैं. वर्ष 2018 से ही डोडा चूरा नष्ट नहीं हुआ है. किसानों की मांग है कि पहले की तरह सरकार पुनः डोडा चूरा की खरीद शुरू करे. इधर, प्रदर्शन को देखते हुवे चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए है. आस-पास के थानों के अलावा पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया.

चित्तौड़गढ़: अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों के समाधान की मांग को लेकर जिले के अफीम किसान सोमवार को बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया. बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र के डूंगला सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान चित्तौड़गढ़ पहुंचे. यहां कलक्ट्रेट चौराहे पर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. मांगें नहीं मानी जाने पर किसान अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन करेंगे.

8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन: राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य रूप से अफीम किसान 8/29 नियम को समाप्त करने, सीपीएस पद्धति खत्म करने, मॉर्फिन आधारित व्यवस्था समाप्त करने, डोडा चूरा का भुगतान अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार किए जाने सहित अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

कलक्ट्रेट परिसर में बैठे अफीम किसान (ETV Bharat Chittorgarh)

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सुरक्षा को लेकर किए कड़े बंदोबस्त: प्रदर्शन के दौरान शहर में बढ़ी हुई भीड़ और कानून-व्यवस्था को देखते हुए पुलिस एवं जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. कलक्ट्रेट चौराहे, पीजी कॉलेज और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. साथ ही प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी थी. गुरुवार को हुए इस आंदोलन को जिले के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक माना जा रहा है. बड़ी संख्या में अफीम किसानों की मौजूदगी के चलते कलेक्ट्रेट चौराहे पर माहौल पूरी तरह आंदोलनमय हो गया था, अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किसानों की मांगों पर प्रशासन और सरकार का क्या रुख रहता है.

चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते अफीम किसान (ETV Bharat Chittorgarh)

ओवरब्रिज के आस पास लग गया जाम: इधर, इस आंदोलन से शहर में यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई, जिससे आमजन को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. पीजी कॉलेज में बसों की पार्किंग की और पैदल जुलूस के रूप में किसान कलक्ट्रेट पहुंचे. ऐसे में मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति हो गई. वहीं, आंदोलन में शामिल किसानों की संख्या भी क़रीब 6-7 हजार बताई जा रही है.

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