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'5 रुपये प्रति किलो भी नहीं मिल रहे खरीदार, क्या करें हम?', दाम नहीं मिलने से आलू किसान परेशान

भोजपुर में आलू की कम कीमत से किसान परेशान ( ETV Bharat )