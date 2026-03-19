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'5 रुपये प्रति किलो भी नहीं मिल रहे खरीदार, क्या करें हम?', दाम नहीं मिलने से आलू किसान परेशान

बिहार में आलू के खरीदार नहीं मिल रहे हैं. जिस वजह से किसान परेशान हैं. इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

POTATO PRICE IN bhojpur
भोजपुर में आलू की कम कीमत से किसान परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 19, 2026 at 5:16 PM IST

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आरा: बिहार भोजपुर के सोन नदी के तटवर्ती इलाके के खेतों में उगने वाला आलू आज अपने ही प्रदेश में खरीदारों के लिए तरस रहा है. सोन नदी के तटवर्ती इलाकों में 'आलू का कटोरा' कहे जाने वाले कोईलवर और संदेश प्रखंड में इस साल अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पा रही है. हालत यह है कि किसान आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं.

अच्छी पैदावार लेकिन नहीं मिल रहे खरीदार: जहां एक ओर खेतों में आलू की भरपूर फसल तैयार है, वहीं दूसरी ओर बाजार में इसकी खरीददारी नहीं के बराबर हो रही है. उत्पादन अधिक होने के बावजूद खरीदारों की कमी और थोक मंडी के अभाव ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की जगह मायूसी साफ दिख रही है.

आलू का दाम नहीं मिलने से भोजपुर के किसान हताश (ETV Bharat)

"बिहार में दूसरे प्रदेशों की आलू की मांग ज्यादा है. बाहरी आलू साफ होता है और सस्ता होने के कारण उसका बाजार ज्यादा है. जिस कारण बिहार का आलू के खरीदार नहीं मिल रहे हैं. यहां मंडी भी नहीं जहां किसान अपना आलू बेच सके. परेशान तो इतना है कि किसी दिन कुछ उल्टा-पुल्टा कदम ना उठा लें."- किसान, विष्णुकांत

इन इलाकों में होती है अच्छी फसल: सोन नद का तटवर्ती क्षेत्र आलू के कटोरा के रूप में विख्यात है. बड़हरा, कोईलवर, संदेश और सहार प्रखण्ड में बलुआही मिट्टी पर आलू की अच्छी पैदावार होती है लेकिन आलू की फसल उगाने वाले किसानों के चेहरे पर वह खुशी नहीं दिख रही है. किसानों के आलू की अच्छी कीमत नहीं मिलने से मायूस है.

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आलू के नहीं मिल रहे खरीदार (ETV Bharat)

दाम नहीं मिलने से किसान परेशान: किसान बिरजू, हरिशंकर पंडित, पप्पू, मनोज सिंह समेत दर्जनों किसानों ने बताया कि तीन महीने तक आलू की फसल को तैयार होने तक जी तोड़ मेहनत किया लेकिन अब आलू की अच्छी कीमत नहीं मिल रहा है. जितना खर्च था अब उससे भी कम भाव मिल रहा है. स्थानीय स्तर पर कोई थोक मंडी नहीं होने के कारण सही कीमत नहीं मिल रहा है.

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कम कीमत से आलू किसान चिंतित (ETV Bharat)

क्या बोले आलू किसान?: गांव के आलू किसानों ने बताया कि वाहनों के भाड़ा में वृद्धि होने के कारण खेत से थोक मंडी में फसल बेचने नहीं पहुंच पा रहे हैं. व्यापारी खेत तक पहुंच रहे हैं तो किसान औने-पौने दाम में फसल बेचने को मजबूर हैं जबकि बाजार में उनके द्वारा बेचे गये आलू को व्यापारी खुदरा बाजार में महंगे दाम पर बेच रहे हैं.

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आलू निकालते किसान (ETV Bharat)

"एक बीघा में आलू की फसल की बुआई से लेकर उत्पादन करने तक लगभग तीस हजार रुपये का खर्च आता है. जिसमे सबसे ज्यादा खर्च आलू की फसल को खेत से कोड़ाई कर निकालने में मजदूर को देना पड़ता है. एक बीघा में एक मजदूर को आलू निकालने के लिए पूरे दिन की मजदूरी ढाई पसेरी आलू देना पड़ता है. थोक व्यापारी को खेत से ही पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल आलू बेचने को मजबूर है."- गुड्डू सिंह, आलू किसान

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खेत में सड़ने लगे आलू (ETV Bharat)

क्या बोले अधिकारी?: उद्यान पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि बड़हरा, कोइलवर, संदेश और सहार के क्षेत्रों में लगभग तीन हजार एकड़ में आलू की पैदावार हुई है. इस वर्ष अच्छी आलू की पैदावार हुई है. उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इनको आलू की अच्छी कीमत मिले. हमलोगों की तरफ से भी पूरी कोशिश हो रही है.

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