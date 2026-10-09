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भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन, बेमेतरा में रात की बिजली कटौती से भड़के किसान

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बेमेतरा: भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ ने राज्य के पारंपरिक कृषि ढांचे, गो-वंश संरक्षण और किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है. संघ ने राज्य के किसानों की गंभीर समस्याओं और मांगों को लेकर सीएम के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कुल 13 प्रमुख बिंदु हैं. बेमेतरा जिला में बिजली कटौती को किसानों ने मुख्य मुद्दा बनाया है.

बेमेतरा में सौंपे गए मांग पत्र में दिए गए 13 बिंदु 1. गोवर्धन योजना लागू करना: भारतीय किसान संघ द्वारा दिए गए 'गोवर्धन योजना' प्रस्ताव को तुरंत लागू किया जाए एवं 'जी-राम-जी योजना' को गो-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन से जोड़ा जाए.