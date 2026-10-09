भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन, बेमेतरा में रात की बिजली कटौती से भड़के किसान
किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया है. 18 घंटे लगातार बिजली सप्लाई की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 1:02 PM IST
बेमेतरा: भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ ने राज्य के पारंपरिक कृषि ढांचे, गो-वंश संरक्षण और किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है. संघ ने राज्य के किसानों की गंभीर समस्याओं और मांगों को लेकर सीएम के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कुल 13 प्रमुख बिंदु हैं. बेमेतरा जिला में बिजली कटौती को किसानों ने मुख्य मुद्दा बनाया है.
बेमेतरा में सौंपे गए मांग पत्र में दिए गए 13 बिंदु
1. गोवर्धन योजना लागू करना: भारतीय किसान संघ द्वारा दिए गए 'गोवर्धन योजना' प्रस्ताव को तुरंत लागू किया जाए एवं 'जी-राम-जी योजना' को गो-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन से जोड़ा जाए.
2. रुकी हुई राशि का भुगतान: धान खरीदी वर्ष 2022-23 की किसानों की रुकी हुई ₹1700 करोड़ की राशि का तुरंत भुगतान किया जाए.
3. लागत और बोनस का लाभ: पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार द्वारा की गई ₹258 (117+69+72) की वृद्धि का लाभ बोनस के रूप में किसानों को दिया जाए. सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना में जोड़ा जाए.
4. धान खरीदी की घोषणा: 15 नवंबर से 15 जनवरी तक होने वाली धान खरीदी में, प्रति तौल अधिकतम 40 किलो 700 ग्राम लेने का आदेश जारी किया जाए (जिसका आश्वासन पूर्व में कैबिनेट मंत्री द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को दिया गया था).
5. बाढ़ क्षतिपूर्ति की व्यवस्था: हाल ही में आई बाढ़ के कारण पूरे प्रदेश में किसानों की फसलों को भारी हानि हुई है. शासन तुरंत सर्वे कराकर किसानों की क्षतिपूर्ति की उचित व्यवस्था करे.
6. टोकन व्यवस्था में सुधार: धान खरीदी में टोकन व्यवस्था को सुधारा जाए. बड़े किसानों को पांच टोकन, लघु किसानों को 3 और सीमांत किसानों दो टोकन दिए जाएं, जिससे धान खरीदी के समय अनावश्यक दबाव न बने.
7. गन्ने के मूल्य में वृद्धि: गन्ना फसल के मूल्य में ₹150 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाए एवं इसे भी कृषक उन्नति योजना में जोड़ा जाए.
8. सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी: अरपा-भैंसाझार जैसी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में गति लाई जाए एवं 'पैरी हाईडेम' जैसी नई परियोजनाओं (जिनमें सिंचाई की बहुत अधिक संभावनाएं हैं) को तुरंत स्वीकृत किया जाए.
9. निजीकरण पर रोक: विद्युत विभाग के निजीकरण पर पूरी तरह रोक लगाई जाए.
10. विक्रेताओं पर कार्रवाई: बाजार में अधिक मूल्य पर खाद-विक्री करने पर रोक लगाई जाए एवं ऐसे मुनाफाखोर विक्रेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.
11. भूमि अधिग्रहण मुआवजा: भूमि अधिग्रहण के मामलों में भारतीय किसान संघ के आयाम 'भारतीय कृषि एवं इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर' द्वारा जारी किए गए उदयपुर डिक्लेरेशन (संलग्न) के अनुसार कार्य किया जाए.
12. वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा: रबी सीजन में जल संरक्षण की दृष्टि से धान उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए मक्के और गेहूं की खेती को समर्थन मूल्य पर बढ़ावा देने की नीति बनाई जाए.
13. बेमेतरा में बिजली कटौती बंद हो (हस्तलिखित बिंदु): जिला बेमेतरा में अघोषित विद्युत कटौती, जो विशेष रूप से रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 2:00 बजे तक की जा रही है, उसे तुरंत बंद किया जाए. शासन के नियमानुसार किसानों को 18 घंटे निर्बाध विद्युत प्रदान की जाए.
बेमेतरा में अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा
इस मांग पत्र में विशेष रूप से बेमेतरा जिला की समस्या बताई गई है. बेमेतरा जिले में रात 8:00 बजे से रात 2:00 बजे तक हो रही अघोषित बिजली कटौती को तुरंत बंद करने की मांग की गई है. संगठन ने मांग की है कि शासन के नियमानुसार किसानों को पूरी 18 घंटे निर्बाध बिजली प्रदान की जाए.
हमने 13 बिंदुओं का मांग पत्र दिया है. हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है-किसान
छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यह ज्ञापन दिया गया है-किसान
वहीं नायब तहसीलदार उमेश लहरी ने बताया कि भारतीय किसान संघ की प्रदेश ईकाई ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है. उचित माध्यम से इसे शासन को पहुंचाया जाएगा.