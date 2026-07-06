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बस्तर में किसानों को मिला नकली खाद, शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान

पीड़ित किसानों का आरोप है कि खाद की जगह बोरी से मिट्टी जैसी सामग्री निकल रही है. कई किसान इस कथित नकली खाद को अपने खेतों में पहले ही डाल चुके हैं, जिससे अब फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है. सोमवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान शिकायत लेकर बस्तर कलेक्ट्रेट पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. पीड़ित किसानों ने इसके साथ नुकसान की भरपाई की मांग भी की है. किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारी के सामने शीशे के ग्लास में खाद को घोलकर दिखाया और कहा कि ये नकली खाद है.

जगदलपुर: मानसून के दोबारा रफ्तार पकड़ते ही किसान खेती-बाड़ी में जुट गए हैं. लेकिन खाद संकट की वजह से किसान एक बार फिर परेशानी के मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है. दरअसल, सहकारी समितियों से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है. दूसरी ओर निजी कृषि केंद्रों से खरीदा गया डीएपी खाद कथित तौर पर नकली निकल रहा है.

डीएपी नहीं मिलने से किसान साथी परेशान हैं. बाद में बाहर से किसानों ने डीएपी खरीदी. जो डीएपी हमने बाहर से खरीदी है उसमें मिलावट है. मुझे लगता है कि बिना शासन की जानकारी के कोई कैसे नकली डीएपी बना सकता है. हमें जो नकली खाद मिला है उसका पैसा हमें मिलना चाहिए: लखेश्वर कश्यप, प्रभावित किसान

जगदलपुर (ETV Bharat)



शुक्रवार को एक शिकायत मिली थी कि डीएपी में मिलावट है. हमने तत्काल दुकान को सील कर दिया है. जबतक लैब रिपोर्ट नहीं आती है तबतक सिर्फ उस दुकान से डीएपी नहीं बेची जा सकती है. लैंप्स के माध्यम से किसानों को हम उर्वरक उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं. किसानों की संख्या ज्यादा है लिहाजा थोड़ी दिक्कत हो रही है: अजय मिरी, सहायक उप संचालक

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किसानों ने की मुआवजे की मांग

किसान लखेश्वर कश्यप का आरोप है कि सहकारी समितियों में समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई. मजबूरी में उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ा. अब जब खाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो किसानों की मेहनत और पूरी खरीफ फसल दाव पर लग गई है. किसान की मांग है कि उन्हें तत्काल असली खाद उपलब्ध कराया जाए या फिर उनके पैसे वापस किए जाएं. साथ ही संबंधित कृषि केंद्र के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. यदि समय रहते असली खाद नहीं मिली और फसल खराब हुई तो प्रशासन उन्हें उचित मुआवजा दे. खेती का यह सबसे महत्वपूर्ण समय है और खाद की कमी या नकली खाद के कारण पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है.



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लैब जांच के लिए भेजे गए सैंपल

किसानों के आरोपों को देखते हुए कृषि विभाग ने खाद के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं. बस्तर कलेक्टर ने भी पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. सहायक संचालक कृषि विभाग ने बताया कि शिकायत आने के बाद जांच के लिए सैम्पल को जांच के लिए लैब भेजा गया है. जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है. तब तक दुकान में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि 21 दिन जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने में लगती है. जिस खाद की शिकायत आई है उस खाद को दंतेश्वरी कृषि केंद्र ने 15 टन क्रय करना बताया है. 15 टन हुई बिक्री और उसे खरीदने वाले किसानो की सूची बनाई जा रही है. सहकारी समिति में खाद भंडारण है. लेकिन किसानों को रकबे के आधार पर उर्वरक देने का आदेश है. लेकिन किसानों की आवश्यकता अधिक होने से निजी केंद्रों का किसान रुख कर रहे हैं.

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किसानों का कहना है कि बिक्री की सूची भी कैसे सही तरीके से बनाई जा सकती है. क्योंकि बिक्री करने वाले दुकानदार तो बिक्री की रशीद देते ही नहीं हैं. न ही ऑनलाइन बिक्री का बिल मिलता है. दुकानदार भी बिक्री की कोई रशीद नहीं रखते हैं.

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