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बागपत के इस गांव से धड़ाधड़ 12 ट्यूबवेल चोरी, किसान रात में पहरे पर डटे

ग्रामीणों के अनुसार चोर सामान्य तरीके से ताले तोड़कर चोरी नहीं कर रहे हैं. बल्कि अधिकांश घटनाओं में न तो गेट टूटे मिले और न ही ताले क्षतिग्रस्त पाए गए. किसानों का कहना है कि चोर मास्टर की अथवा विशेष चाबी की मदद से ताले खोलकर नलकूपों से कीमती उपकरण, केबल और अन्य सामान चोरी कर रहे हैं. इससे किसानों को हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

बागपत: जनपद के किशनपुर बराल गांव में खेतों में लगे नलकूप इन दिनों चोरों के निशाने पर हैं. पिछले करीब 15 दिनों में एक दर्जन से अधिक ट्यूबवेलों की चोरी की घटनाएं होई हैं, जिससे किसानों में दहशत और आक्रोश है. लगातार हो रहे चोरी के वारदातों के बाद अब किसानों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और रातभर खेतों में पहरा दे रहे हैं.

चोरों की वजह से अब किसान रात्रि में परिवार के साथ घर में नहीं समय बिताने बजाए खेतों में पहरा दे रहे हैं. बल्लम, फावड़े और डंडे लेकर समूहों में खेतों की निगरानी कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि दिनभर खेती-बाड़ी के काम करने के बाद उन्हें पूरी रात जागकर फसलों और नलकूपों की सुरक्षा करनी पड़ रही है, जिससे उनकी दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है.



ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार पुलिस में शिकायत करने के बावजूद चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं हो पा रहा है. किसानों का यह भी आरोप है कि उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने को लेकर भी उन पर दबाव बनाया गया. इससे किसानों में रोष है.

ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से गांव और आसपास के कृषि क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ाने, चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने तथा किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उनका कहना है कि योगी राज आने के बाद से चोरी रुक गई थी, लेकिन अब फिर से पूर्व जैसे हालात हो गए हैं. किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

वहीं, इस संबंध में रमाला थाना प्रभारी सूर्य दीप का कहना है कि तीन टीमें मामले में गठित की गई है और खेतों में रात्रि ग्स्त भी बढ़ा दी गई है. जितनी भी चोरियां हुई है उनमें संलिप्त अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



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