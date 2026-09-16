औरैया के अजीतमल में चकबंदी के विरोध में उतरे किसान, जताया विरोध प्रदर्शन
अजीतमल में चकबंदी के विरोध में उतरे किसान. मतदान में 171 ने किया विरोध, 45 किसानों ने पक्ष में किया वोट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 1:36 PM IST
औरैया: अजीतमल तहसील क्षेत्र के करके का पुरवा गांव में चकबंदी को लेकर किसानों विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है. इसके बाद किसानों की राय लेने के लिए मंगलवार को मतदान कराया गया था.
मतदान में किसानों ने चकबंदी के प्रस्ताव के प्रति अपनी असहमति जाहिर की है. कुल मतदान में 171 किसानों ने चकबंदी के विरोध में वोट दिया, जबकि 45 किसानों ने इसके पक्ष में मतदान किया.
आपको बता दें कि मतदान से पहले गांव में मुनादी कराकर प्राथमिक विद्यालय में किसानों की बैठक बुलाई गई.
बैठक के दौरान किसानों ने चकबंदी को लेकर अपनी असहमति अधिकारियों के सामने रखीं. इसके बाद किसानों की राय जानने के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई.
मतदान के दौरान एसडीएम अजीतमल विनोद कुमार मीणा सहित राजस्व एवं चकबंदी विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही. अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया भी पूरी कराई गई. जिसका परिणाम घोषित किया गया है.
अजीतमल SDM विनोद कुमार मीणा ने बताया कि, चकबंदी के विरोध में अधिकतर किसानों ने वोट दिया है.
SDM के अनुसार मतदान के परिणाम की रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी.
इसके बाद रिपोर्ट चकबंदी आयुक्त को भेजी जाएगी. अब गांव में चकबंदी को लेकर आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्णय उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा.