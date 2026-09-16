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औरैया के अजीतमल में चकबंदी के विरोध में उतरे किसान, जताया विरोध प्रदर्शन

अजीतमल में चकबंदी के विरोध में उतरे किसान. ( ईटीवी भारत )

औरैया: अजीतमल तहसील क्षेत्र के करके का पुरवा गांव में चकबंदी को लेकर किसानों विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है. इसके बाद किसानों की राय लेने के लिए मंगलवार को मतदान कराया गया था. मतदान में किसानों ने चकबंदी के प्रस्ताव के प्रति अपनी असहमति जाहिर की है. कुल मतदान में 171 किसानों ने चकबंदी के विरोध में वोट दिया, जबकि 45 किसानों ने इसके पक्ष में मतदान किया. आपको बता दें कि मतदान से पहले गांव में मुनादी कराकर प्राथमिक विद्यालय में किसानों की बैठक बुलाई गई. बैठक के दौरान किसानों ने चकबंदी को लेकर अपनी असहमति अधिकारियों के सामने रखीं. इसके बाद किसानों की राय जानने के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई.