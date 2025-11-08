ETV Bharat / state

अलवर के बाजरा उत्पादकों पर दोहरी मार, न मुर्गी फार्म से डिमांड और न मिल रहे उचित भाव

राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि इस साल राज्य में बाजरे की पैदावार अच्छी हुई, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलने से काश्तकार मायूस है. केंद्र सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2775 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया, लेकिन राज्य में सरकार ने अभी बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं की. इस कारण किसानों को बाजरे की पैदावार मंडी में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है. मंडी में किसानों को अपनी बाजरे की फसल के दाम 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक ही मिल पा रहे हैं. इस कारण प्रदेश के किसानों को इस साल बाजरे की फसल पर मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अलवर: जिले में इस साल अच्छी बारिश के चलते बाजरे की बंपर पैदावार से किसान भले ही गदगद हों, लेकिन बाजार में उचित भाव नहीं मिल रहे हैं. राजस्थान में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से समर्थन मूल्य से कम दाम पर मंडी में बेचना पड़ रहा है. हरियाणा में बाजरे की मांग नहीं होने और वहां सरकार की ओर से किसानों को बाजरा फसल का भावांतर दिए जाने से अलवर के किसानों को इस बार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. स्थिति यह है कि मंडियों में बाजरे के दाम समर्थन मूल्य से भी 700 रुपए प्रति क्विंटल तक नीचे जा चुके हैं. सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2,775 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन किसानों को मंडी में मात्र 2 हजार रुपए तक का भाव मिल रहा है.

हरियाणा में भी घटी मांग: सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि हर साल अलवर समेत राजस्थान के विभिन्न इलाकों से बाजरा बड़ी मात्रा में हरियाणा और पंजाब के मुर्गी फार्म हाउस भेजा जाता था. वहां यह मुर्गियों के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार हरियाणा में बाजरे की मांग घट गई. इसका कारण है कि हरियाणा सरकार किसानों से बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदने के बजाय उन्हें मंडी व समर्थन मूल्य के बीच के 675 रुपए भावांतर दे रही है. इससे हरियाणा के किसानों को बाजरे से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन राजस्थान के किसानों के बाजरे की मांग हरियाणा में काफी घट गई. इसका कारण मुर्गी फार्म हाउसेज ने इस साल चारे में मकई और सोया आधारित फीड को प्राथमिकता दी. इससे बाजरे की मांग में भारी गिरावट आई.

जिले में बाजरे की बुवाई (ETV Bharat Alwar)

मंत्री से मिला आश्वासन: कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जलपुरिया ने बताया कि किसानों के लिए भावांतर अच्छी योजना है. राजस्थान में राज्य सरकार हर वर्ष बाजरे की खरीद करें और अगर नहीं खरीद रही तो किसानों को भावांतर का पैसा दें. किसानों पर संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अवगत कराया. मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर वह अपने स्तर बात करेंगे ओर किसान हित को ध्यान में रखेंगे.

बाजरा उत्पादक ​किसान परेशान (ETV Bharat Alwar)

ये बोले किसान: किसान नारायण लाल व राज कुमार ने बताया कि इस बार मंडी में बाजरे का भाव 1900 से 2 हजार रुपए मिला, जो पिछले साल से कम है. इस साल बाजरे की मांग हरियाणा व पंजाब के मुर्गी फार्म से भी नहीं है. सरकार से भाव अंतर मिले तो किसानों को लाभ मिल सकेगा.

कट्टे में भरा पड़ा बाजरा. (ETV Bharat Alwar)

सरकार पर निशाना: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार का किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को किसानों की हितैषी नहीं बताया.किसानों की दुश्मन है. उन्होंने कहा कि सरकार से किसानों से बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया था. इस पर सुनवाई नहीं हो रही. आज किसान बाजरा ही नहीं बल्कि प्याज, मूंगफली, कपास सहित कई अन्य फसल के चलते भी मार झेल रहा है.