अजमेर में मुंबई-दिल्ली भारतमाला सड़क परियोजना का विरोध, किसान बोले-किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे जमीन

मुंबई-दिल्ली भारतमाला सड़क परियोजना के विरोध में किसानों ने कहा कि अजमेर के चारों तरफ हाईवे हैं. उन पर यातायात दबाव नहीं है.

Farmers protesting at the district headquarters
जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते किसान (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 4:19 PM IST

3 Min Read
अजमेर: मुंबई-दिल्ली भारतमाला सड़क परियोजना अजमेर जिले से होकर गुजर रही है. जिले के किसान परियोजना का विरोध कर रहे हैं. परियोजना के तहत 35 गांव के किसान प्रभावित हो रहे हैं. परियोजना के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी, लेकिन किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं. किसानों की चिंता ने उन्हें गांव और खेत से जिला मुख्यालय पर लाकर खड़ा कर दिया है. किसान पंचायत के बैनर तले दो दर्जन गांव के किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पंहुचकर भारतमाला परियोजना के तहत किसानों की जाने वाली भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उनकी मांग है कि परियोजना को स्थान्तरित या स्थगित किया जाए.

लामबंद हुए किसानों को देखते हुए जिला मुख्यालय का मुख्य गेट पुलिस ने बंद कर दिया. किसानों ने किसान पंचायत के बैनर तले भारतमाला सड़क परियोजना का विरोध किया. किसानों ने चेतावनी दी है कि किसानों से उनकी जमीन छिनने की कोशिश की गई, तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे. किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बालूराम भीचर ने बताया कि जिले के चार उपखंड अराई, किशनगढ़, नसीराबाद और भीनाय के 35 गांवों के किसान आए हैं. जिले में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क दूदू से अराई, किशनगढ़, नसीराबाद, झाड़वासा, बन्दनवाड़ा होते हुए विजयनगर होकर निकलेगी.

विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 35 गांवों के किसान (ETV Bharat Ajmer)

उन्होंने कहा कि जिले में ग्रीन फील्ड एक्प्रेसवे निकल रहा है जो जमीन से 30 फीट ऊंचा बनेगा, इसका विरोध किसान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिले में परियोजना की कोई जरूरत नहीं है. जिले के चारों तरफ हाईवे निकले हुए हैं, जिन पर यातायात का कोई दबाव नहीं है. उन्होंने कहा कि परियोजना के कारण किसान भूमिहीन हो जाएंगे. भीचर ने कहा कि किसान को जमीन अधिग्रहण के तहत न मुआवजा चाहिए, ना ही लैंड फॉर लैंड के तहत जमीन और जॉब चाहिए.

किसान महासभा के सचिव छोटू राम जाखड़ ने बताया कि परियोजना के तहत आ रही किसानों की भूमि उपजाऊ है. किसानों ने भूमि का बचाव नहीं किया, तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी. जब खेत ही नहीं रहेंगे तो किसान बच्चों का लालन-पालन कैसे करेगा और उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा. इसलिए किसान केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करने के अलावा जेल भी जाना पड़े, तो जाएंगे. किसान इस परियोजना लाने के लिए सरकार की निंदा करते हैं. किसानों की मांग है कि इस परियोजना को दूसरी जगह स्थानांतरित करें.

TAGGED:

VILLAGERS OF 35 HELD PROTEST
MUMBAI DELHI BHARATMALA PROJECT
EXPRESSWAY IN AJMER
LAND ACQUISITION IN AJMER FOR ROAD
PROTEST OF BHARATMALA PROJECT

संपादक की पसंद

