केंद्रीय बजट 2026-27 से किसानों को उम्मीदें, खाद-बीज पर छूट की दरकार, पेट्रोल-डीजल का वैट कम होने की भी उम्मीद

आम बजट 2026 रविवार 1 फरवरी को पेश होगा, इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं.

केंद्रीय बजट 2026-27
केंद्रीय बजट 2026-27 (Etv Bharat)
भिवानी: केंद्र सरकार 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट बजट पेश करने जा रही है. इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. वह लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी. यह भारत के इतिहास का 80वां आम बजट होगा. इस बजट पर देश व प्रदेशों के किसानों की निगाहें टिकी हुई है. हरियाणा के किसानों को भी इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं.

किसानों को बजट से उम्मीद: किसानों ने केंद्र से मांग की है कि बजट में खाद-बीज यूरिया में छूट दी जाए. किसानों ने कहा कि "छूट मिलेगी तो खेती की लागत घट जाएगी. जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सकेगी. साथ ही पेट्रोल डीजल का वैट कम हो जाए. वेट कम होने से किसानों को महंगाई से थोड़ी निजात मिल पाएगी. केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट में कुछ सहूलियत प्रदान करें".

बजट पर टिकी लोगों की निगाहें: किसानों ने कहा कि "गेहूं, चना, तिलहन व दलहन की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए ताकि लागत कम हो और किसानों को मुनाफा हो सके". बता दें कि केंद्रीय बजट को लेकर व्यापारी, गृहणी व कामगार महिलाएं, आमजन को भी काफी राहत की उम्मीद है. लोगों ने बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी मांग की है. वहीं, लोगों ने जीएसटी को लेकर भी राहत दिए जाने की मांग केंद्र सरकार से की है.

किसानों को बजट से उम्मीद (Etv Bharat)

किसानों के लिए क्यों जरूरी है बढ़ोतरी: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में खेती की लागत में लगातार वृद्धि हुई है. बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, बिजली, सिंचाई और कृषि मशीनरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. सीमांत और छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपये की वार्षिक मदद पर्याप्त नहीं रहती. यदि सरकार इस राशि को बढ़ाती है, तो किसानों को खेती में निवेश का भरोसा मिलेगा और उनकी कर्ज़ पर निर्भरता भी कम होगी.

