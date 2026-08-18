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नोहर में किसान महापंचायत: फीडर से मांगा दोगुना पानी, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे काश्तकार

हनुमानगढ़: जिले की नोहर फीडर में पर्याप्त पानी देने की मांग लेकर नोहर में मंगलवार को किसान महापंचायत हुई. महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए. किसान नेताओं ने 11 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपा. संयुक्त किसान मोर्चा एवं नोहर फीडर संघर्ष समिति के तत्वावधान में हुई महापंचायत को सीपीआईएम और कांग्रेस ने समर्थन दिया. नोहर विधायक अमित चाचाण ने भी किसानों की मांग और महापंचायत को खुलकर समर्थन दिया. महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है.

नोहर के भादरा मोड़ पर महापंचायत में किसान प्रतिनिधियों ने नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी की मांग की. वक्ताओं ने कहा कि अभी नोहर फीडर में 150 क्यूसेक पानी चल रहा है, जो अपर्याप्त है. करीब 35 गांवों से पानी का मुद्दा जुड़ा है. इससे पहले आने वाली फसलों के लिए पानी की मांग को लेकर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ महापंचायत में पहुंचे. किसान बोले, महापंचायत के बाद एसडीएम कार्यालय घेरा जाएगा. मांग नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति बनाएंगे. माकपा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया और सीपीआईएम के मंगेज चौधरी ने कहा कि पानी पर किसानों का हक है, जो वे लेकर रहेंगे. ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.