नोहर में किसान महापंचायत: फीडर से मांगा दोगुना पानी, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे काश्तकार
नोहर फीडर में 150 क्यूसेक पानी चल रहा है, जबकि क्षेत्रीय किसान चाहते हैं, 332 क्यूसेक पानी मिले.
Published : August 18, 2026 at 7:35 PM IST
हनुमानगढ़: जिले की नोहर फीडर में पर्याप्त पानी देने की मांग लेकर नोहर में मंगलवार को किसान महापंचायत हुई. महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए. किसान नेताओं ने 11 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपा. संयुक्त किसान मोर्चा एवं नोहर फीडर संघर्ष समिति के तत्वावधान में हुई महापंचायत को सीपीआईएम और कांग्रेस ने समर्थन दिया. नोहर विधायक अमित चाचाण ने भी किसानों की मांग और महापंचायत को खुलकर समर्थन दिया. महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है.
नोहर के भादरा मोड़ पर महापंचायत में किसान प्रतिनिधियों ने नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी की मांग की. वक्ताओं ने कहा कि अभी नोहर फीडर में 150 क्यूसेक पानी चल रहा है, जो अपर्याप्त है. करीब 35 गांवों से पानी का मुद्दा जुड़ा है. इससे पहले आने वाली फसलों के लिए पानी की मांग को लेकर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ महापंचायत में पहुंचे. किसान बोले, महापंचायत के बाद एसडीएम कार्यालय घेरा जाएगा. मांग नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति बनाएंगे. माकपा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया और सीपीआईएम के मंगेज चौधरी ने कहा कि पानी पर किसानों का हक है, जो वे लेकर रहेंगे. ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
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नहरी अध्यक्षों पर सवाल उठाए: पूनिया ने कुछ नहरी अध्यक्षों पर सवाल उठाए और लोगों को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए. मंगेज ने कहा, कुछ लोग नहर में ज्यादा पानी आने पर नहर टूटने की आशंका बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. नहर में 150 से 170 क्यूसेक आराम से छोड़ा जा सकता है. विधायक अमित चाचाण ने कहा कि नोहर फीडर से जुड़े किसानों को उनके हिस्से का निर्धारित पूरा सिंचाई पानी मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की लगातार मनमानी से क्षेत्रीय किसानों के पानी पर डाका डाला जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नोहर फीडर में पानी हरियाणा से आता है. महापंचायत में पहुंचे किसानों के लिए अरियावाली के ग्रामीणों और गुरुद्वारा समिति ने पानी और लंगर का प्रबंध किया.
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